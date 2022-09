Abuelitos ven película "nopor" y su reacción causó ternura en TikTok: "Nunca vi cosa igual"

No hay duda que en TikTok se pueden encontrar todo tipo de situaciones extrañas y la que asombró a los usuarios recientemente, fue cuando una joven se dio cuenta de que sus abuelos había visto una cinta pornográfica juntos.

Abuelitos se hacen virales en TikTok por contar cómo fue ver una película porno

La usuaria @_bewise mostró (a finales del mes de julio) compartió su conversación con los adultos mayores, pues ambos le habían comentado que vieron juntos una de estas películas con contenido sexual.

De acuerdo al título del video, la pareja originaria de Argentina, contrató algún canal o cinta de este género sin querer y expresaron cómo se sintieron al observar las escenas explícitas.

Al momento de preguntarles si habían visto la cinta, de la cual no específicaron su nombre, ellos respondieron efusivamente con un "¡No!" al mismo tiempo; sin embargo, lo curioso del asunto es que después, la abuelita explicó que ella sí vio la primera parte.

"Yo nunca vi una cosa igual en una película, te digo la verdad. No, no vi, ¡no! La penetración, Gustavo. Las caras de los dos no ves, ves la parte nada más de la penetración. Vos no sabes lo que fue eso, ¡Te enfocan nada más que eso", fue parte de lo que comentó la señora mayor del video.



Si bien la tiktoker subió el video porque creyó que era gracioso, resultó que no fue la única que lo pensó, pues más de 4.5 millones de personas terminaron viendo la interacción que tuvo con sus abuelitos al hablar de este tema tabú.

Internet no paró de reír con las declaraciones de los abuelitos que vieron porno juntos

Inmediatamente Internet quedó encantado con las respuestas de ambos y en los comentarios fueron motivo de risa, pues dieron detalles muy específicos de lo que supuestamente no vieron.

"Pasaron de 'no vimos nada' a explicar toda la trama", " La amo señora que no vio nada pero cuenta todo con detalles", "Cómo hubiese sido si la veían entonces", "Pero ojo que no la vieron, guiño, guiño", "Los subtítulos fueron la joya del video" o "Explicaron todo y según enojados, pero quizá si la disfrutaron aunque sea poco", son las opiniones en el video original.



Algunos mostraron su envidia porque estos abuelitos fueron abiertos al hablar de este tema y recalcaron que les gustaría tener unos iguales a ellos.

"Regálame a tus abuelitos, yo los quiero", "Seguro son la pareja mayor más cool del mundo, quisiera que los míos fueran igual","Yo no podría hablar de esto con mis abuelitos y ellos lo dicen de la forma más natural, los amo", y "Envidia de la buena porque tus abuelitos son geniales", fueron otros mensajes que se pueden leer en la red social.



Aunque sus nuevos fans pidieron que la autora de los videos subiera más contenido hablando con los adultos mayores, de quienes se desconocen sus nombres, hasta la fecha no lo ha hecho.