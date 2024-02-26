Abuelita manda poderoso mensaje a quienes se burlaron de su nieta por ser lesbiana: “El amor no se condiciona”

Video Estos famosos son gay y lo admiten con orgullo

La cantante y compositora Sofía Díaz nunca ha ocultado su orientación sexual en sus redes sociales, por ello la sorprendió todo el odio que recibió tras subirse a un trend de TikTok donde ‘describió’ algunas cosas que hacen las lesbianas. Tras comentarle la situación a su abuela, su video se hizo viral.

La cantante y compositora Sofia Diaz compartió en TikTok el poderoso mensaje que envío su abuelita para aquellos que critican a la comunidad LGBT Imagen TikTok @sofiadiazof/Instagram @sofiadiazoficial

Abuelita lanza un poderoso mensaje a la comunidad LGBT: "El amor es el amor"

PUBLICIDAD

Sofía compartió en su red social el momento en el que le comenta a su abuela, una mujer de 83 años, que recibió muchas críticas tras subir un clip donde dice que es lesbiana, a lo que la señora le da un emotivo mensaje.

Su abuela recalca su edad, motivo por el que muchos pensarían que su pensamiento sería más conservador, lo que resultó ser todo lo contrario.

“El amor no se condiciona. Para mí, todos somos iguales”, precisó.

La señora considera que aquellas personas que atacan a alguien por ser parte de la comunidad LGBTQ+ están mal, ya que no se debe promover el odio.

“Están mal (las personas que criticaron a su nieta), malamente atacan y el amor es el amor”, finalizó.

Internautas aplauden el mensaje de la abuela de Sofía Díaz: “Ya ganaste todo en esta vida”

Tras ser visto más de 219 mil veces, el video comenzó a hacerse viral en TikTok, donde cientos de internautas aplaudieron el comentario de la señora, asegurándole a la cantante que cuenta con una gran persona en su vida y que muchos quisieran tener eso.

“Con esa abuelita ya ganaste todo en esta vida”, “‘El amor no se condiciona’, que hermoso comentario”, “Qué linda, mi abue piensa lo mismo”, “Gran abuela. Cuando la mía se enteró que era gay al principio fue un shock, pero después encontré en su recamara libros y revistas sobre el tema”, “Quiero abrazarla, son palabras de puro amor” y “La quiero mucho señora”; fueron algunos textos que recibió.



Sofía, quien usualmente subía en TikTok cosas que tuvieran que ver con la música, se sumó al trend donde dice ‘somos lesbianas…’ y comienza a describirse con algunas bromas.



Días después, la cantante y compositora subió un video del concierto que ofreció Karol G en la Ciudad de México, donde interpretó el tema ‘Conmigo’, el cual canta junto a su novia, a quien besa y abraza en todo momento, dejando ver lo enamorada que está.