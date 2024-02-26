Premio Lo Nuestro

Abuelita manda poderoso mensaje a quienes se burlaron de su nieta por ser lesbiana: “El amor no se condiciona”

La cantante Sofía Díaz compartió en TikTok el emotivo mensaje que le dio su abuelita, de 83 años, tras comentarle todo el odio que recibió por compartir un video junto a su novia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Estos famosos son gay y lo admiten con orgullo

La cantante y compositora Sofía Díaz nunca ha ocultado su orientación sexual en sus redes sociales, por ello la sorprendió todo el odio que recibió tras subirse a un trend de TikTok donde ‘describió’ algunas cosas que hacen las lesbianas. Tras comentarle la situación a su abuela, su video se hizo viral.

La cantante y compositora Sofia Diaz compartió en TikTok el poderoso mensaje que envío su abuelita para aquellos que critican a la comunidad LGBT
La cantante y compositora Sofia Diaz compartió en TikTok el poderoso mensaje que envío su abuelita para aquellos que critican a la comunidad LGBT
Imagen TikTok @sofiadiazof/Instagram @sofiadiazoficial

Abuelita lanza un poderoso mensaje a la comunidad LGBT: "El amor es el amor"

PUBLICIDAD

Sofía compartió en su red social el momento en el que le comenta a su abuela, una mujer de 83 años, que recibió muchas críticas tras subir un clip donde dice que es lesbiana, a lo que la señora le da un emotivo mensaje.

Su abuela recalca su edad, motivo por el que muchos pensarían que su pensamiento sería más conservador, lo que resultó ser todo lo contrario.

“El amor no se condiciona. Para mí, todos somos iguales”, precisó.
@sofiadiazof

Por más personas como ella en el mundo 🥹🙏🏻 #🏳️‍🌈 #queer #mensajedeamor #abuelita #amoresamor #pov #viral

♬ sonido original - Sofia Diaz

Más sobre TikTok

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"
2 mins

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"

Cultura Pop
Mujer va a Europa para encontrar pareja y se lleva gran decepción: “Aprendí a valorar a los latinos”
3 mins

Mujer va a Europa para encontrar pareja y se lleva gran decepción: “Aprendí a valorar a los latinos”

Cultura Pop
Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó
3 mins

Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó

Cultura Pop
Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante
2 mins

Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante

Cultura Pop
Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla
2 mins

Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla

Cultura Pop
Venezolana se casa con un árabe y muestra cómo es su vida ahora: las diferencias culturales que enfrenta
3 mins

Venezolana se casa con un árabe y muestra cómo es su vida ahora: las diferencias culturales que enfrenta

Cultura Pop
Mujer queda colgada de la cortina metálica de un supermercado, ¿cómo le pasó eso?
2 mins

Mujer queda colgada de la cortina metálica de un supermercado, ¿cómo le pasó eso?

Cultura Pop
Novia llega a su boda en un tráiler y su gran entrada se hace viral: "Eso es llegar con estilo"
2 mins

Novia llega a su boda en un tráiler y su gran entrada se hace viral: "Eso es llegar con estilo"

Cultura Pop
Influencer cumple el sueño de una niña muy enferma: le lleva un enorme ramo buchón al hospital
3 mins

Influencer cumple el sueño de una niña muy enferma: le lleva un enorme ramo buchón al hospital

Cultura Pop
Hombre celebra 5 años de divorcio con su exesposa y hasta le lleva pastel: “Es nuestro aniversario”
2 mins

Hombre celebra 5 años de divorcio con su exesposa y hasta le lleva pastel: “Es nuestro aniversario”

Cultura Pop

La señora considera que aquellas personas que atacan a alguien por ser parte de la comunidad LGBTQ+ están mal, ya que no se debe promover el odio.

“Están mal (las personas que criticaron a su nieta), malamente atacan y el amor es el amor”, finalizó.

Internautas aplauden el mensaje de la abuela de Sofía Díaz: “Ya ganaste todo en esta vida”

Tras ser visto más de 219 mil veces, el video comenzó a hacerse viral en TikTok, donde cientos de internautas aplaudieron el comentario de la señora, asegurándole a la cantante que cuenta con una gran persona en su vida y que muchos quisieran tener eso.

“Con esa abuelita ya ganaste todo en esta vida”, “‘El amor no se condiciona’, que hermoso comentario”, “Qué linda, mi abue piensa lo mismo”, “Gran abuela. Cuando la mía se enteró que era gay al principio fue un shock, pero después encontré en su recamara libros y revistas sobre el tema”, “Quiero abrazarla, son palabras de puro amor” y “La quiero mucho señora”; fueron algunos textos que recibió.


Sofía, quien usualmente subía en TikTok cosas que tuvieran que ver con la música, se sumó al trend donde dice ‘somos lesbianas…’ y comienza a describirse con algunas bromas.

@sofiadiazof

Si somos intensas y toca soportar 😂😂 @A N A R O S A #somostrend #somos #humor #queer #comedia #lesbianas #viral

♬ sonido original - Sofia Diaz


Días después, la cantante y compositora subió un video del concierto que ofreció Karol G en la Ciudad de México, donde interpretó el tema ‘Conmigo’, el cual canta junto a su novia, a quien besa y abraza en todo momento, dejando ver lo enamorada que está.

@sofiadiazof

💓CONTIGO💓 primera vez en vivo 🥹 @Karol G @Tiësto @baby miko #karolg #contigo #tiesto #youngmiko #live #bichota #karolgtour #monterrey

♬ sonido original - Sofia Diaz


¡No olvides compartir tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios!

Relacionados:
Premio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD