Se hacen tatuaje de amigos y descubren que tiene una falta de ortografía: video provoca risas en TikTok

Tatuarse es una decisión muy importante y un grupo de amigos se dio cuenta que su diseño tenía una falta de ortografía.

Por:Lili Diaz
Video Tatuajes que fueron un 'fail' absoluto: quedaron horribles, se infectaron y otras historias de terror

Gracias a TikTok los videos que muestran el proceso para elaborar un tatuaje y el siguiente terminó haciéndose viral por un error pequeño, pero significativo, te explicamos.

Amigos se hacen un tatuaje grupal con falta de ortografía por error y se viralizan en video de TikTok

Existen grupos de amigos que son inseparables y gracias a su gran lazo, deciden "inmortalizarlo" con un tatuaje. Precisamente esto fue lo que hicieron 6 jóvenes mexicanos, quienes después de decidir que su diseño grupal sería la frase "Te llevas y no te aguantas", asistieron con un experto que se encargaría de plasmarla con tinta permanente.

Uno por uno se sentó en la silla para que el artista trabajara; no obstante, poco antes de finalizar el tatuaje de la última persona, alguien se percató que dicho diseño tenía una falta de ortografía, ya que decía "Te llevas y no te aguntas", es decir que le faltaba una letra a, e inmediatamente decidió grabar las reacciones de los chicos que acaban de aplicarlo en sus pieles.

Fue así que al notar el error todos tuvieron un ataque de risa y después, dos chicas se mostraron preocupadas porque efectivamente tenían escrito mal el tatuaje como sus compañeros.

"¡No manches!", ¡A ver!", "Le faltó una a", "Ya nos la tatuaron", "¿Es lo malo de no estudiar no?", "Pero pues no se ve" y "No, sí le voy a decir", fue lo que dijeron al notar el error de su tatuaje.
Imagen @EsdeProfugos / Twitter

A pesar de que no se confirmó si el tatuaje tuvo la falta de ortografía por culpa de los chicos que entregaron mal el diseño o el tatuador, no impidió que en Internet se burlara de la inusual situación.

¿Quién tuvo la culpa por el error del tatuaje?

El video del cual se desconoce a su autor original, fue publicado el 23 de febrero en Twitter por la cuenta @EsdeProfugos bajo el título "Es terrible la poca preparación y profesionalismo del tatuador, pero es más preocupante que NADIE notó el error", y desde entonces acumuló más de 3 millones de vistas.

Rápidamente los internautas comenzaron a emitir sus opiniones al respecto y la mayoría quedaron impactados porque a pesar de que tanto el tatuador como los clientes estuvieron en el estudio, nadie se dio cuenta de que a la frase la hizo falta una vocal.

"Realmente no puedo creer que vieron la frase mil veces y nadie notó que decía aguntas jaja", "Es como el que se tatúa fe con tilde", "Está cañona mi dislexia que no note el error hasta la quita reproducción", "Pensé que el error era el acento en el “tú” hasta que leí todo", "Ahora que se aguanten, será una anécdota divertida, lol", "Son prófugos del ácido fólico, ¿Cómo querías que lo notaran?", "Mi primera chamba", "Lo peor es que les limpia con la misma servilleta como si no pasara nada jajaja" y "No me di cuenta hasta que lo leyeron en voz alta, jaja también estoy ciego como ellos", es lo que externaron.


¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

