‘Mami Nena’, la abuela gamer de 81 años que encontró un refugio en los videojuegos tras la muerte de su esposo

Video Abuelitas usando tecnología: piden sus canciones favoritas, rezan el rosario con Alexa y más

Para ser ‘gamer’ no hay edad y así lo ha demostrado María Elena Arévalo, una mujer de 81 años que encontró consuelo en el mundo de los videojuegos tras la muerte de su esposo.

A sus 81 años, 'Mami Nena' triunfa en el mundo de los videojuegos con más de 600 mil suscriptores en su canal de Youtube Imagen TikTok @maminenaoficial

‘Mami nena’, la gamer de 81 años que se ha hecho viral

PUBLICIDAD

María Elena Arévalo, mejor conocida en la comunidad de los videojuegos como ‘Mami Nena’, es una mujer chilena que a sus 81 años se ha hecho viral por su contenido relacionado con Free Fire, uno de los juegos más populares en los dispositivos móviles.

De acuerdo con la información del sitio ‘Play Ground Web’, fue ella quien tuvo la idea de crear su avatar de una guerrera de kimono corto, guantes negros y una máscara de colmillos para el videojuego, mientras sus redes sociales aparece con su cabello chino corto castaño, usando un delantal y con una arma, como si estuviera dentro del juego.



Fue gracias a este juego de ‘Mami nena’ se ha hecho viral en redes sociales, ya que además de su peculiar estilo, es buena contrincante, quien persigue a sus oponentes dentro de los mapas para acabar con ellos.

¿Cómo llegó ‘Mami Nena’ al mundo de los videojuegos?

La señora María Elena Arévalo compartió su primer video en Youtube el 11 de mayo de 2019 tras el éxito que tuvo en TikTok.

“(Este canal va a ser) divertido, porque yo soy divertida (...) Estoy feliz de estar aquí y hola a todos. Quiero hacer reír a los adultos mayores como yo, a los jóvenes, a los niños, y a todos quiero hacerlos reír”, expresó.



La señora comenzó haciendo tutoriales sobre Free Fire en 2020 para lidiar con la muerte de su esposo, con quien estuvo 56 años. Debido a la brecha generacional, fue su nieto Héctor Carrasco quien la invitó a jugar, incluso documentó su primera recarga para obtener su skin, además de compartir su ID para poder jugar con sus seguidores.

La también llamada ‘abuela gamer’ comenzó a practicar 3 veces por semana durante un año, lo cual se ha visto reflejado en el juego al alcanzar el rango de ‘Heróico’, el segundo nivel más competitivo; incluso lleva el recuerdo de su esposo al juego con un ave llamada Benito que la acompaña en los mapas.



Su canal de Youtube fue creciendo con el tiempo, pero lamentablemente le suspendieron su cuenta de TikTok, por lo que tuvo que abrir una nueva en abril de 2023, donde actualmente cuenta con 428. 7 mil seguidores.

PUBLICIDAD

Los videos que más han llamado la atención de sus seguidores son los de comedia, en especial uno donde comparte que le enseñó a jugar a un ‘amigo’, pero su cara de felicidad se borra cuando comienza a ganarle en el juego.