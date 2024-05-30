¿Quién lo mató?': ¿Qué ha sido de Mario Bezares y su esposa Brenda? Así lucen en la actualidad

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

La nueva serie de Prime Video, '¿Quién lo mató?', ha reavivado la polémica en torno al asesinato de Paco Stanley, un exitoso conductor que fue acribillado a plena luz del día frente a un restaurante en la Ciudad de México.

Los capítulos se centran en cada amigo del fallecido, mostrando cómo era su relación con él para tratar de encontrar al autor del crimen. Uno de ellos fue Mario, interpretado por el actor Luis Gerardo Méndez, conocido por su participación en 'Nosotros los nobles'.

¿Quiénes son Mario y Brenda Bezares, las personas relacionadas con Paco Stanley?

Este personaje está basado en Mario Bezares, también conocido como Mayito, un comediante, actor y presentador de televisión, reconocido por su participación en programas como '¡Pácatelas!' y 'Una tras otra', junto a Paco Stanley.

Mario Bezares estuvo involucrado en la industria del entretenimiento y fue una figura destacada en la televisión mexicana. Tras el asesinato de su amigo y durante una investigación, fue arraigado el 22 de junio de 1999 por contradicciones en sus testimonios y un intento de salir del país, justificado como vacaciones familiares.

Meses después, fue liberado en 2001 al ser absuelto de los cargos. La situación también afectó a su esposa, Brenda (quien es interpretada por Zuria Vega en el melodrama), una actriz, conductora y cantante, que inició su carrera como modelo y participó en telenovelas en Estados Unidos y Venezuela. Contrajo matrimonio con Mario en 1991 y tienen dos hijos, Alejandro y Alan.

Mario continúa en el espectáculo y Brenda inició una carrera política

Su vida familiar se vio afectada tras el asesinato de Paco Stanley y ahora, casi 25 años después, esto sigue siendo parte de sus vidas. Según sus redes sociales, Mario continúa en el mundo del espectáculo, participando en obras de teatro, shows de comedia y programas de televisión.

Mario sigue casado con Brenda, y con frecuencia comparte fotografías junto a ella y sus hijos, quienes ya son mayores de edad.

Por su parte, Brenda Bezares incursionó en la política, siendo candidata a diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano en el distrito 8 de Nuevo León.

Recientemente, expresaron su descontento con el estreno de '¿Quién lo mató?', y han iniciado un proceso legal contra Amazon Prime, argumentando que las representaciones en la serie no se ajustan a la versión histórica y violan su privacidad.

El comunicado fue publicado en sus cuentas de Instagram, donde destacaron el uso no autorizado de su imagen, lo que podría generar confusión en la opinión pública sobre el caso. Hasta ahora, se desconoce la respuesta de Amazon Prime a la demanda.