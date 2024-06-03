'¿Quién lo mató?': Actor que interpreta a Benito Castillo es integrante de Moderatto, ¿lo reconociste?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

La nueva serie de Prime Video, '¿Quién lo mató?', ha capturado la atención de los espectadores al explorar el emblemático caso del asesinato de Paco Stanley, el famoso conductor de la televisión mexicana.

Entre el elenco elegido para encarnar a los personajes más relevantes de esta historia, destacan Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Belinda, Zuria Vega y Javier Ramírez ‘El Cha’. Aunque este último podría no parecer familiar para algunos, tiene una destacada carrera en el mundo del espectáculo.

La trayectoria de Javier 'El Cha' Ramírez: De la música a la actuación en '¿Quién lo mató?'

Tras varios años alejado de la pantalla, Javier regresó a la actuación de la mano del director Humberto Hinojosa, quien lo eligió para interpretar a Benito Castillo en la serie '¿Quién lo mató?', un personaje clave en la historia.

En el tercer capítulo del melodrama se explora su relación con Paco Stanley, ya que Benito era sumamente cercano al presentador. Además de ser su amigo, era su compañero dentro de su programa, hasta que aparentemente fue suspendido durante un año sin trabajo en una televisora por supuestamente revelar los nuevos proyectos que tenía con Stanley.

El melodrama narra cómo el también fallecido político tuvo un cambio de personalidad después de que Mario Bezares se volviera su compañero, y los supuestos lazos con el narcotráfico que mantenía Stanley, específicamente con el Señor de los Cielos.

Imagen @eltalcha / Instagram y Prime Video

¿Cómo luce Javier Ramírez sin su caracterización?

La participación de Javier Ramírez en la serie ha sido impecable, y su trabajo al adentrarse en el papel de Benito Castillo ha sorprendido gratamente a los espectadores. Algo que quizá impactará a muchos es que 'El Cha', además de ser actor, es un músico, productor y locutor mexicano nacido el 9 de febrero de 1968, con una envidiable trayectoria. Fue uno de los miembros fundadores de las bandas Fobia y Moderatto, dos agrupaciones sumamente relevantes en la escena musical del país. Además, es un destacado locutor que participa en el programa 'La Hora Nacional' desde 2023.

Anteriormente, Javier actuó en películas y series como 'Vivir mata', 'Club de Cuervos' y 'Se rentan cuartos', por lo cual su participación en '¿Quién lo mató?' marca su regreso triunfal a la actuación. De hecho, su caracterización como Benito también está dando de qué hablar, ya que en redes sociales aseguran que es idéntico al conductor en la vida real.

En una reciente entrevista con el productor musical Javier Paniagua, 'El Cha' reveló cómo fue elegido para interpretar a Benito en la serie y se sorprendió al ver que no haría un simple cameo.

"Surgió la idea de hacer dos capítulos más. estaban viendo quién interpretaba a Benito Castro, a Beto Hinojosa se le prendió el foco que fuera yo. Me llama para que quería que hiciera casting. Pensé que era un cameo, pero era para hacer un capítulo entero", fueron parte de sus palabras.

Imagen @eltalcha / Instagram



En general, Javier Ramírez remarcó que tuvo una buena experiencia al filmar la serie debido a la amabilidad de sus compañeros. Sin embargo, mencionó que lo único "malo" fue que tuvo poco tiempo para prepararse.