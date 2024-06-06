'¿Quién lo mató?': El misterioso saludo de Paco Stanley a Mayo Zambada en vivo, ¿cómo ocurrió?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

La serie '¿Quién lo mató?' de Prime Video muestra un poco sobre la vida de Paco Stanley, tanto fuera de la TV como dentro de la misma, antes de su lamentable asesinato, el cual ocurrió en un famoso restaurante al sur de la Ciudad de México y a plena luz de día en el año 1999, es decir hace casi 25 años.

En los cuatro capítulos estrenados, el público ha visto replicados momentos polémicos que ocurrieron en la realidad, como la confrontación de Mario Bezares hacia el conductor con la famosa frase "Con los papeles no". Sin embargo, uno que por el momento no ha aparecido y tiene gran relevancia es aquel relacionado con un narco.

PUBLICIDAD

Paco Stanley y Mayo Zambada: La historia que '¿Quién lo Mató?' podría contar

La trama de la serie plantea que el también político conocía a Amado Carrillo, es decir, el señor de los cielos, quien se dedicaba a transportar sustancias ilícitas de México a Estados Unidos. Si bien jamás se confirmó que esta relación era veraz, resulta que Paco tuvo una interacción indirecta con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Todo ocurrió mientras Stanley conducía en vivo un segmento de su programa 'Pácatelas' y se dispuso a leer un pequeño papel frente al público y las cámaras que decía lo siguiente.

"Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes su familia e hijos... por favor...ay je ¿me quemé verdad? es que al final dice: Por favor no lo lea en público y lo vi al final, ya quemé a todo el mundo aquí".



Resulta que el comediante hizo una breve pausa porque al final de la nota se le pedía que no dijera el mensaje en voz alta, y soltó una risa nerviosa. Lo curioso es que Stanley se dirigió al público y preguntó dónde estaba Zambada, dando a entender que posiblemente era un espectador del show en ese momento.

Una voz externó que "él ya se había ido" y el conductor finalizó agradeciendo a Mayo Zambada para continuar con el programa de manera normal.

¿Paco Stanley tuvo nexos con el narcotráfico en la vida real?

A raíz de este incómodo momento, se esparció el rumor de que Zambada realmente estaba entre el público, solo que no quiso hacerse notar, pero no existen pruebas contundentes que respalden esta idea. Además, hizo creer a más personas que el asesinato de Stanley estaba relacionado con el narcotráfico, pero tampoco se comprobó.

Por ahora, se desconoce si el saludo a Mayo Zambada será replicado en '¿Quién lo mató?'. Solo queda esperar los últimos dos capítulos que estarán en la plataforma de Amazon Prime Video el 7 de junio para averiguarlo.



¿Tú qué piensas de este controversial momento televisivo? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD