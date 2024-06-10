'¿Quién lo mató'?: Quién es la mujer con la que Paola Durante compartió celda, Sara Aldrete

Video ¿El hijo de Mario Bezares es de Paco Stanley? La broma en la serie '¿Quién lo mató?' vs la vida real

El 7 de junio de 1999, el mundo del espectáculo se estremeció con el asesinato de Paco Stanley. A 25 años de su muerte, Prime Video estrenó la serie '¿Quién lo mató?'.

Esta historia muestra a los diferentes sospechosos del crimen, entre ellos Paola Durante, interpretada por Belinda, quien fue acusada junto a Mario Bezares por presuntamente coordinar el homicidio del famoso conductor.

Durante su estancia en prisión, Paola conoció a una de las mujeres más temidas de esa época: Sara Aldrete, apodada ‘La Narcosatánica’, con quien compartió celda.

El capítulo 5 de la serie '¿Quién lo Mató?' se centra en Paola Durante y en las acusaciones que la llevaron a la cárcel. Además de narrar lo que la modelo vivió estando encerrada, también deja ver cómo fue su relación con Sara Aldrete.

¿Quién es Sara Aldrete, la mujer que 'apadrinó' a Paola Durante en prisión?

Sara María Aldrete Villareal, originaria del estado de Tamaulipas, México, es una famosa asesina también conocida como ‘La Madrina’. Formó parte del grupo de narcotraficantes llamados ‘Los Narcosatánicos’, quienes realizaron múltiples homicidios y rituales en la ciudad de Matamoros.

En 1987, Aldrete conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, un narcotraficante y brujo que la introdujo en el mundo de la santería y el palo mayombe, una religión africana, y de quien se presume fue su amante.

Sara Aldrete fue compañera de celda de Paola Durante. Imagen Prime Video



Después de dos años de pertenecer a este grupo sectario, Aldrete fue condenada a 62 años de prisión por los delitos de inhumación, exhumación y profanación de cadáveres, así como por el homicidio de al menos 13 personas.

En 1996 se le redujo su sentencia a 50 años y ella intentó obtener su liberación anticipada. Sin embargo, no tuvo éxito, por lo que está obligada a cumplir la totalidad de su condena. Podrá recuperar su libertad hasta el año 2040, cuando tenga 76 años.

Actualmente, ‘La Madrina’ cumple su condena en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Su historia y la de su grupo delictivo ha sido objeto de varios documentales, incluyendo ‘La Narcosatánica’ en HBO Max.

¿Cómo fue la relación de Paola Durante y Sara Aldrete?

A su ingreso al penal de Tepepan, ubicado en la Ciudad de México, Paola Durante se sintió abrumada por el miedo y la incertidumbre, ya que muchas internas eran admiradoras de Paco Stanley y temía que buscaran venganza por su muerte.

Paola Durante fue encarcelada por, supuestamente, participar en el asesinato de Paco Stanley. Imagen Prime Video



En medio de este ambiente hostil, Paola conoció a Sara Aldrete ‘La Narcosatánica’, quien, a pesar de las circunstancias, le ofreció a Durante su protección.