‘¿Quién lo mató?’: ¿Paco Stanley presentía su muerte? Sus extraños comentarios en su último programa

Video ‘¿Quién lo mató?’: Nueva serie busca revelar la verdad tras el asesinato de Paco Stanley

El 7 de junio de 1999, México se vio sacudido por la trágica muerte del comediante y conductor Paco Stanley. A 25 años de su muerte, el suceso sigue despertando el interés de muchos. El estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’ no ha hecho más que reavivar esa curiosidad.

Si bien la producción de Amazon Prime Video está ficcionalizada, ha llevado a muchos a recordar los sucesos reales, como los ‘extraños’ comentarios que Paco Stanley hizo en el último programa de televisión antes de su asesinato.

Paco Stanley hizo comentarios ‘extraños’ en su último programa antes de su muerte

‘Una tras otra’ fue el título del último programa que Paco Stanley tuvo al aire. La emisión de ese 7 de junio de 1999 parecía transcurrir de lo más normal, sin embargo, a la luz de los acontecimientos posteriores, su mensaje de despedida ha generada gran intriga.

Al final del programa, Stanley se dirigió a las cámaras y dijo lo que sería su último mensaje a los espectadores: “Todos necesitamos un levantón de ánimo, gracias a Dios que estoy viviendo, Dios mío qué suerte he tenido de nacer”.

Después de ese agradecimiento, cerró la emisión con “Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos”.

Paco Stanley

Paco Stanley y Mario Bezares tuvieron un momento incómodo en su último programa

Otro de los momentos que ha llamado la atención del último programa de Stanley es un roce incómodo que tuvo con su compañero Mario Bezares. Ese día, su patiño se presentó en el plató con el pie izquierdo lesionado, lo que fue motivo de múltiples chistes y comentarios negativos por parte del presentador.

Cuando Stanley le preguntó a Bezares, por ejemplo, a qué se debía su lesión, le sugirió que mejor “les pagara”, haciendo alusión a que se trataría del cobro de alguna deuda: “¡Págale a ella! Y págale a tu hermano, que es lo que debes hacer”.

Imagen Mezcalent



En otro momento del programa, el conductor golpeó a su compañero con los papeles que tenía en la mano durante una ligera 'discusión’. La dinámica parecía ser una de sus rutinas cómicas más, sin embargo, el tono entre los dos pareció cambiar cuando Mario Bezares le pidió a Paco Stanley que “con los papeles no” lo agrediera, con un semblante mucho más serio.

Tras la muerte del conductor y la incriminación de su patiño en el asesinato, la interacción adquirió un matiz diferente, que, según algunos, mostraría una supuesta molestia o rivalidad entre los presentadores.