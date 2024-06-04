'¿Quién lo mató?': ¿Cómo falleció el hijo de Paco Stanley que se menciona en la serie?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

La serie de Amazon Prime Video '¿Quién lo mató?' plasma el emblemático caso del asesinato del presentador mexicano Paco Stanley. Sin embargo, en medio de esta trama, la serie también aborda un hecho trágico relacionado con la familia de Stanley: la muerte de su hijo.

¿En qué episodio de '¿Quién lo mató?' se menciona la muerte del hijo de Paco Stanley?

Esto ocurre puntualmente en el tercer capítulo de la serie, donde el amigo de Stanley, Benito Castro, le aconseja estar acompañado de su esposa, ya que se había cumplido un año de la muerte de su hijo Francisco Stanley Solís y un día antes ambos fueron a visitar la tumba, lo cual provocó lágrimas en el conductor.

Aunque podría parecer ficción, resulta que Stanley sí vivió este infortunio de perder a su hijo en la década de los noventa. Francisco Solís fue fruto de la relación que tuvo el comediante con su primera esposa, María Solís.

En algunas ocasiones, el joven apareció en televisión otorgando entrevistas y, a pesar de que demostró un talento único para la televisión al igual que su padre, su vida se apagó a corta edad.

¿Cómo falleció Francisco Stanley Solís?

Francisco Stanley Solís sufrió un accidente automovilístico provocado por un infarto mientras manejaba, y esto provocó su muerte a los 35 años, de acuerdo a Paul Stanley, uno de sus medios hermanos.

Imagen Prime Video y PTV Córdoba / YouTube

"Tenía como treinta y tantos años, mi papá estaba haciendo el programa ¡Pácatelas! en ese momento y fue el único día que faltó al trabajo iba para su casa, pero estaba muy niño" fue lo que dijo en una entrevista con Mónica Durruti.



No obstante, poco tiempo después se corrió el rumor de que Francisco había tenido un infarto debido a una sobredosis de sustancias, aunque nunca se pudo comprobar.

En la serie '¿Quién lo mató?', se confirma que la muerte del primogénito de Stanley le afectó directamente, ya que comenzó a caer en excesos, como el alcohol, y cuando su amigo Benito se lo hace saber, él mismo se enoja.

Hasta el momento, Francisco Stanley Solís es el único hijo que ha aparecido en la polémica serie, pero aún quedan dos episodios más por estrenarse, por lo que existe la posibilidad de que se mencionen a alguno de sus hermanos.

¿Ya sabías este trágico episodio de la familia Stanley? Dinos en los comentarios.

