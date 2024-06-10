¿Existió realmente Rosaura Vidal? La serie '¿Quién lo mató?' y su polémico personaje

Video ¿El hijo de Mario Bezares es de Paco Stanley? La broma en la serie '¿Quién lo mató?' vs la vida real

La serie de televisión '¿Quién lo mató?' ha generado gran interés entre los espectadores mexicanos, debido a la manera en que retrata la vida y muerte de Paco Stanley, además de la aparición de algunos personajes polémicos, como Rosaura Vidal, de quien el público se pregunta si realmente existió en la vida real.

¿Quién era Rosaura Vidal en la serie '¿Quién lo mató?'?

PUBLICIDAD

En el melodrama se plantea que el conductor mexicano tenía una relación con el narcotráfico, ya que conocía al Señor de los Cielos y a Rosaura Vidal, una supuesta edecán y amante de Paco Stanley, que también estaba ligada sentimentalmente con Amado Carrillo.

En los capítulos se puede ver cómo la mujer, también conocida como 'La Güera', actúa como intermediaria de negocios entre el Señor de los Cielos y Stanley, quien además le expresó su interés romántico en más de una ocasión. De hecho, su amigo Benito le pide que se aleje de ella, advirtiendo que Paco podría terminar en graves problemas por seducir a aquella mujer.

En el desenlace de '¿Quién lo mató?', se sugiere que el cártel de los Arellano Félix podría haber sido responsable del asesinato de Stanley, debido a una disputa territorial.

Imagen Prime Video

¿Rosaura Vidal fue una persona que existió en la vida real?

A pesar de la importancia que aparentemente tenía Rosaura en los negocios de Stanley, no hay evidencia fuera de la ficción que respalde su existencia, lo cual indica que fue un personaje inventado para la serie. No obstante, algunos miembros del equipo de producción han confirmado que una mujer desconocida visitaba a Paco Stanley, pero no hay registros de una edecán con ese nombre y descripción.

Por ejemplo, en una entrevista para el programa 'Ventaneando', Pepe Cabello, excolega de Stanley, se le preguntó si el fallecido conductor realmente fue asesinado por tener un romance con alguna pareja de Amado Carrillo. Cabello respondió lo siguiente:

PUBLICIDAD

"Ya no existía el Señor de los cielos cuando mataron a Paco... pero sí hubo una mujer que llegaba muy misteriosa, muy elegante, muy guapa, no era güera, era morena, él nos pedía que lo dejáramos solo y estaba con esta mujer muy bella", fue parte de su declaración.

De acuerdo con los registros policiales en la vida real, el Señor de los Cielos tenía una amante llamada Martha Venus Cáceres, una mujer cubana que no sabía que él era un narcotraficante. Sin embargo, no hay ninguna mención de Rosaura Vidal.

Imagen Prime Video



¿Ya sabías este dato de la serie? Dinos en los comentarios.