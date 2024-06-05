'¿Quién lo mató?': Paco Stanley sufrió otro atentado antes de perder la vida, ¿qué pasó y cómo sobrevivió?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

Uno de los crímenes más impactantes en la historia del espectáculo mexicano es el asesinato de Paco Stanley. El popular conductor de televisión fue acribillado a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México el 7 de junio de 1999. Sin embargo, poco se habla de cómo fue víctima de la delincuencia antes de su trágico final.

Paco Stanley fue víctima de la delincuencia y compañeros de trabajo explicaron qué pasó

PUBLICIDAD

Ante el estreno de la serie de Prime Video '¿Quién lo mató?', se han revivido declaraciones que hicieron en el pasado amigos y compañeros de trabajo del también político, tanto de su vida personal como profesional, pero algunas que quizá muchos desconocen es cómo Paco logró sobrevivir a un asalto y a un posible asesinato.

Mario Bezares, el expatiño de su programa, expresó en la serie documental 'El show: Crónica de un asesinato' que una vez ambos fueron asaltados juntos. Lo curioso es que los delincuentes sabían que ellos dos eran famosos, pues conocían sus nombres.

"Yo iba con él en un Z3, íbamos por Revolución, llega una moto y de repente Paco dice: "Ya valió m****", me llegan y me dicen: "A ver Mayito", sabían quiénes éramos.Íbamos a una rueda de prensa del programa 'Una tras otra'.



Stanley incluso mencionó en su programa lo que vivió horas antes de llegar al foro y si bien no levantó algún tipo de denuncia, sí se quejó de la poca seguridad que brindaba el gobierno de ese entonces en la metrópoli.

Imagen Mezcalent

Paco Stanlrey recibió una amenaza de asesinato en un restaurante familiar

Por otro lado, Pepe Cabello, quien trabajó con Stanley en el programa '¡Pácatelas!', hizo una reciente declaración en una entrevista con Inés Moreno, donde reveló que su amigo fue buscado y amenazado de muerte en una ocasión previa a su deceso, lo cual curiosamente ocurrió en un restaurante.

"Un domingo que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles, ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Había varias personalidades. Llegaron con Paco a decirle "nos mandaron a matarte", y le quitaron un reloj que traía".



Cabello aseguró que esto lo sabe debido a que el mismo día del incidente fue a casa de Stanley y él le contó lo ocurrido, lo cual lo dejó en shock.

Aunque se desconoce la razón de esta última amenaza, las teorías apuntan a que Stanley tenía nexos con personas que se dedicaban al narcotráfico, y por ello su vida corrió peligro. De hecho, en la trama de la serie de Prime Video se menciona que el conductor conocía e hizo negocios ilegales con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, quien era conocido por traficar drogas de México a Estados Unidos, y que posiblemente él tenía que ver con la muerte del conductor, pero esto jamás se confirmó de manera oficial.

Imagen Mezcal Entertainment