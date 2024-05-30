‘¿Quién lo mató?’: ¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos de la serie de Paco Stanley?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

El pasado 24 de mayo llegó a Amazon Prime Video ‘¿Quién lo mató?’, una serie que, a través de relatos ficcionalizados, busca dar respuesta a una pregunta que, por 25 años, ha rondado el mundo de los espectáculos y la audiencia mexicana: ¿quién acabó con la vida del conductor Paco Stanley el 7 de junio de 1999?

La producción contará con 6 capítulos en total, cada uno centrado el punto de vista de uno de los implicados en el caso. En los primeros dos, conocimos la versión de Jorge Gil y Mario Bezares (interpretados por Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez respectivamente). Sin embargo, los fans no pudieron conocer la conclusión de la serie, pues, para esta serie, Amazon Prime Video apostó por estrenos escalonados de los capítulos. A continuación, el calendario de los siguientes.

¿Cuándo se estrenan los siguientes episodios de ‘¿Quién lo mató?’

Los siguientes dos capítulos de ‘¿Quién lo mató?’ se estrenarán este viernes 31 de mayo en la plataforma Amazon Prime Video y que contarán los puntos de vista de Brenda, esposa de Mario Bezares, y Benito, colaborador y amigo de Paco Stanley.

Zuria Vega en la serie '¿Quién lo mató?' Imagen Amazon Prime Video



Después de esa fecha, se lanzarán un nuevo episodio cada semana: el 7 y el 14 de junio, que se centrarán en Paola Durante y el procurador de justicia que llevó el caso.

¿Dónde ver la serie ‘¿Quién lo mató?’ sobre el asesinato de Paco Stanley?

‘¿Quién lo mató?’ es una serie exclusiva de Amazon Prime Video, por lo que solamente se puede ver a través de dicha plataforma de streaming. Los dos primeros episodios ya están disponibles para los miembros de dicho servicio.

Roberto Duarte interpreta a Paco Stanley en la serie de Prime Video '¿Quién lo mató?'. Imagen Amazon Prime Video

Un documental ya había explorado la muerte de Paco Stanley

Antes de la serie ‘¿Quién lo mató?’, ya se habían realizado varios intentos para explorar la muerte de Paco Stanley. Uno de los más notables es el documental 'El Show: Crónica de un Asesinato’. Esta producción se estrenó en 2023 en ViX y presenta el proceso judicial y la cobertura televisiva del asesinato de Paco Stanley, sin los elementos de ficción de ‘¿Quién lo mató?’. A través de una investigación exhaustiva, el uso de material de archivo de la época y el testimonio directo de las principales personas involucradas en el caso, esta serie documental se adentra en la cultura del espectáculo y expone las mentiras y tragedias que marcaron inesperadamente la llegada de la democracia en México en el año 2000.

Si quieres conocer más sobre la vida y muerte de Paco Stanley, no te pierdas la serie documental 'El show, crónica de un asesinato' disponible en ViX. Da clic aquí para verla.