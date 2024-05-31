'¿Quién lo mató?' revive la detención de Mario Bezares: pasó diferente en la vida real

Han pasado más de 24 años desde la trágica muerte de Paco Stanley, un querido comunicador de la televisión mexicana. Con el estreno de la serie de Amazon Prime, "¿Quién lo mató?", han resurgido muchas incógnitas, una de ellas es cómo fue el arresto de Mario Bezares en la vida real.

'¿Quién lo mató?' revela cómo fue arrestado Mario Bezares

En el segundo capítulo de "¿Quién lo mató?", titulado "Mario", se muestra la relación entre Mario Bezares y Paco Stanley tanto dentro como fuera de la pantalla. Nos presentan el inicio de 'Mayito' en la televisión y su relación con su esposa Brenda. Sin embargo, un punto clave que cambia el ritmo del episodio es su arresto.

En la trama, todo ocurre cuando su esposa le advierte a Mario que consiga un abogado, ya que temía por su seguridad. Él responde que la policía no podría comprobar algo que jamás sucedió. Inmediatamente, la policía llega sorpresivamente a su casa y, al salir el conductor, es arrestado e ingresado a una patrulla mientras está rodeado de la prensa.

Poco después, se revela que en lugar de ser llevado al Ministerio Público, el auto ingresa a un hotel donde lo mantienen bajo arraigo debido a las sospechas de su participación en el asesinato de Stanley, específicamente porque se había detectado que tanto él como su esposa habían agendado una cita para renovar su pasaporte, lo cual sugirió que posiblemente deseaban salir del país.

Mientras se encontraba bajo vigilancia, Mario recibe la visita de su abogado recién contratado y procede a contar todo acerca de Stanley y lo que ocurrió el día de su muerte.

El arresto de Bezares ocurrió diferente en la realidad

Por otro lado, aunque esta escena de '¿Quién lo mató?' cuenta en parte la verdad, el cambio más grande es que en la vida real, Mario Bezares estaba en arraigo domiciliario a raíz de la muerte de Stanley y de hecho tenía conocimiento previo de que podría ser arrestado pronto.

En la serie documental 'El show, crónica de un asesinato', el mismo patiño del fallecido explicó que, efectivamente, las autoridades rodearon su hogar y los medios de comunicación ya estaban esperando a que se hiciera la detención formal.

Brenda Bezares confirmó que los abogados llegaron una noche antes a su casa para explicarles qué pasaría en las próximas horas.

"En la noche llegan todos los abogados y dicen, disfruta la última noche con tu familia, no quiero que vean a nadie, corran a todo mundo y quédense los cuatro porque es la última noche que vas a pasar aquí. Dijo "Yo te aconsejo que descanses, que duermas bien porque mañana van a venir por ti, vas para la cárcel". Fueron las declaraciones e ambos.



Esto significa que, a diferencia de lo visto en '¿Quién lo mató?', Mario estaba consciente de lo que pasaría y se preparó con un grupo de abogados que lo aconsejaron. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que la policía llegara a su casa, lo cual se refleja de manera contraria en el melodrama.



La serie de Prime Video ha demostrado que ha hecho algunos cambios respecto a lo ocurrido aquel día de 1999 donde Stanley perdió la vida, pero está tratando de ser lo más fiel posible.