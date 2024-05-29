'¿Quién lo mató?': ¿Cuántos hijos tuvo el conductor Paco Stanley? Uno falleció a corta edad

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

'¿Quién lo mató?' es una nueva serie de Amazon Prime Video que llegó en días pasados a la plataforma y muestra el asesinato del famoso presentador Paco Stanley en 1999, el cual ocurrió a las afueras de un restaurante al sur de la Ciudad de México.

Cada capítulo se centra en un personaje clave relacionado con el caso, como Mario Bezares, Jorge Gil y Brenda Bezares, quienes fueron interrogados por las autoridades debido al incidente, ya que no se tenían pistas sobre el autor del crimen.

PUBLICIDAD

Con dos episodios estrenados, el público ha mostrado un gran interés en la serie. Aunque aún faltan más por estrenarse, las dudas sobre la vida de Paco Stanley no han dejado de surgir en Internet, como por ejemplo, cuántos hijos tenía el también político.

En vida, Francisco Jorge Stanley Albaitero tuvo cuatro hijos con diferentes mujeres. A continuación, te detallamos quiénes son.

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Francisco Stanley Solís

Su primogénito, Francisco Solís, nació del matrimonio que tuvo el comediante con María Solís y a pesar de que parecía tener un futuro prometedor en el mundo del espectáculo, el joven falleció en 1993 alrededor de sus 35 años al sufrir un accidente automovilístico que fue provocado por un infanto mientras estaba detrás del volante.

Uno de los rumores más fuertes que se dio sobre su fallecimiento es que el infarto había sido provocado por una sobredosis, pero esto jamás fue confirmado de manera oficial.

Años después de separarse de María Solís, Paco Stanley volvió a contraer matrimonio donde tuvo dos hijos con Patricia Pedroza, pareja con la que permaneció hasta su repentina muerte.

Imagen PTV Córdoba ( YouTube)

Francisco Stanley Pedroza

Conocido también como Paco Jr., el segundo hijo del famoso llegó a aparecer en televisión a petición de su padre, después de terminar la carrera de Derecho y estudiar en Inglaterra. Tras el asesinato de Paco Stanley, Paco Jr. se alejó de la farándula, pero mantiene una buena relación con su hermano Paul Stanley, con quien se ha tomado selfies que se han publicado en Instagram.

PUBLICIDAD

Leslie Stanley Pedroza

Leslie es la hija mayor de Paco Stanley y diferencia de sus hermanos, ella no se ha dedicado a la actuación ni ha figurado en el medio del espectáculo. De hecho mantiene un perfil bajo, pues se desconoce de manera certera a qué se dedica a cómo luce actualmente.

Imagen Paul Stanley / Instagram

Paul Stanley

El hijo más conocido de Paco Stanley es Paul Stanley, quien se ha destacado como conductor televisivo en programas como 'Hoy' y 'Miembros al Aire'. Además, participó en 'La Casa de los Famosos' junto a Wendy Guevara.

Paul es fruto de la relación que Paco Stanley tuvo con Mónica Durruti Castillo fuera del matrimonio, motivo por el cual se mantuvo en secreto la existencia de su cuarto hijo durante muchos años, lo cual continúa siendo un tema delicado para él.