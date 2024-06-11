'¿Quién lo mató?': Las teorías sobre la muerte de Paco Stanley (no todas aparecen en la serie)

Video ¿El hijo de Mario Bezares es de Paco Stanley? La broma en la serie '¿Quién lo mató?' vs la vida real

Hace 25 años, el 7 de junio de 1999, Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, fue asesinado a plena luz del día en las inmediaciones del restaurante 'El Charco de las Ranas' en la Ciudad de México. A pesar del tiempo transcurrido, su homicidio sigue siendo un misterio y ha dado lugar a diversas teorías conspirativas. A continuación, exploraremos algunas de las más destacadas y que fueron mostradas dentro de la serie '¿Quién lo mató?'.

¿Mario Bezares fue el responsable?

PUBLICIDAD

Desde los primeros capítulos, se sugiere que algunos de los excompañeros de Stanley podrían estar detrás de su asesinato. Uno de los rumores más populares es que Mario Bezares fue el autor del crimen debido a que Paco habría sostenido una relación amorosa con Brenda Bezares, esposa de Mario.

Además, Stanley se burlaba en televisión abierta de la muerte del hermano de "Mayito", Rodolfo Rodríguez, lo que podría haber generado enojo y motivado la planificación del homicidio, pero, esta teoría jamás se comprobó y permanece en el ámbito de la especulación.

Imagen Prime Video

Teoría del narcotráfico

En '¿Quién lo mató?' se plantea el escenario en el que Paco Stanley tenía vínculos con el narcotráfico y actuaba como prestanombres para Amado Carrillo, lo cual le otorgaba posesión de diversos terrenos en México. Sin embargo, tras la muerte de 'El Señor de los Cielos', Rosaura Vidal le exige al conductor que devuelva dichas propiedades.

Inicialmente, le solicitan que pague una cierta cantidad de dinero para quedarse con los terrenos. Stanley rechaza la oferta, pero finalmente decide devolver las propiedades debido a que no contaba con el dinero, el acoso y el miedo que sufrió. Aunque en el último capítulo se da a entender que su problema se resolvió una vez que devolvió los terrenos, se desconoce si realmente el cártel le perdonó la vida.

Imagen Prime Video

La teoría del cártel de los Arellano Félix

Según esta teoría, planteada en el capítulo 6 de '¿Quién lo mató?', el cártel de los Arellano Félix, un grupo de narcotraficantes mexicanos, fue responsable del asesinato de Stanley debido a una disputa territorial. Integrantes del cártel habrían acorralado a Mario Bezares y lo obligaron a revelar el lugar donde desayunarían el 7 de junio, facilitando así el asesinato del conductor.

PUBLICIDAD

Esta teoría sugiere la posibilidad de que 'Mayito' estuviera involucrado en la muerte de Stanley y que él avisó a los Arellano Félix cuando estaban saliendo del lugar, lo cual explicaría por qué pasó antes al baño.

Imagen Mezcal Entertainment y Prime Video

Rivalidad profesional

Otro planteamiento sugiere que la muerte de Stanley fue el resultado de rivalidades en el mundo del espectáculo. Esta hipótesis plantea que su asesinato podría haber sido planeado por competidores envidiosos de su éxito y popularidad. Aunque esta teoría ha sido discutida en varios medios, la serie no profundiza en esta línea de investigación, centrándose más en la posible conexión con el crimen organizado.

¿Su asesinato tuvo que ver con la política?

Algunos creen que la muerte de Stanley pudo estar relacionada con el contexto político de México en ese momento. Se ha especulado que Stanley, debido a su influencia mediática, pudo haber sido visto como una amenaza para ciertos intereses políticos, ya que además también el conductor tuvo un rol en dicho ámbito al ser militante del PRI. Esta teoría, aunque menos popular que las anteriores, no es explorada en la serie "¿Quién lo mató?", lo que deja una brecha en la representación de las posibles motivaciones detrás de su asesinato.

Imagen Mezcalent



¿Qué piensas sobre estas teorías? Dinos en los comentarios.