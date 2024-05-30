‘¿Quién lo mató?’: ¿Qué tenía la bolsa blanca que se le cayó a Mario Bezares? Así fue el momento

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

‘¿Quién lo mató?’ presenta una versión ficcionalizada de los sucesos y testimonios alrededor del asesinato de Paco Stanley. Si bien, la serie de Amazon Prime Video ha vuelto a poner el foco en los personajes y hechos reales que rodeaban al presentador. Tal es el caso de la bolsa blanca que cayó del saco de Mario Bezares mientras hacía ‘El Gallinazo’ en una emisión de ‘Pácatelas’.

Así fue el momento en que a Mario Bezares se le cayó una bolsa blanca durante ‘El Gallinazo’

Era una transmisión común en el programa 'Pácatelas', conducido por Paco Stanley y Mario Bezares. La audiencia se divertía con las ocurrencias de la dupla mientras disfrutaban de la música y el baile. En un momento dado, Bezares comenzó a bailar 'El Gallinazo', una coreografía cómica que se había convertido en uno de sus números más populares.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Mario Bezares en la serie '¿Quién lo mató?'. Imagen Amazon Prime Video



Sin embargo, en medio del baile, se le cayó del saco una pequeña bolsa blanca. El momento del accidente quedó captado por las cámaras de televisión.

Aunque en su momento, los conductores intentaron minimizar lo sucedido, tras el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999 y las teorías de que tendría que ver con narcotráfico, el incidente cobró mayor relevancia, dando pie a un sinfín de preguntas. Así, el desliz se convirtió en uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana.

¿Qué traía la bolsa blanca que se le cayó a Mario Bezares en ‘Pácatelas’?

Durante años, Mario Bezares evitó responder la pregunta. Sin embargo, en 2023 decidió romper el silencio. En el documental de ViX ‘El show: Crónica de un asesinato’ aseguró que la “famosa bolsita” no contenía cocaína, como mucho se ha especulado, sino que era una cartera de cerillos junto con unos pañuelos de papel.

Mario Bezares Imagen Mezcalent



Eso sí, la “carterita” tenía una historia peculiar. Todo empezó en un show que ofrecieron en Tijuana donde realizaron una dinámica con diversas mujeres y al finalizar, fue una especialmente atractiva quien resultó ganadora. El premio era un beso con Paco Stanley y, dado el atractivo de la mujer, el comediante le dio uno apasionado.

Al finalizar el espectáculo, la joven se presentó en los camerinos para continuar el momento romántico que habían compartido. Sin embargo, al escucharla, el dúo se dio cuenta de que tenía un “vozarrón” con tono de hombre, por lo que inmediato Stanley descartó salir con ella y le dio excusas sobre por qué no se podía dar su encuentro.

Su conquista anotó su teléfono en una cajetilla de cerillos, con la esperanza de que Paco Stanley le llamara si regresaba a la ciudad, pero el conductor tiró dicho objeto. Fue aquí cuando Bezares la recogió y la guardó en la bolsa de su saco, sin prestar mayor atención al detalle.

Imagen Mezcalent



Semanas más tarde, volvió a usar el mismo traje en el programa y, según él, fue en ese momento que se cayó la cartera de cerillos con pañuelos.

“Si tú te fijas muy bien y detalladamente, cuando yo termino y recojo las cosas y me las meto a la bolsa, yo saco la carterita de cerillos y se la doy a Paco y Paco hace esto (verla y un gesto de desaprobación al descubrir qué era) ‘Hijo de tu…’ y se lo lleva. ¿Por qué? Porque le di el número telefónico de la mujer”, aseguró Mario Bezares en ‘El show: Crónica de un asesinato’.

¿Qué piensas tú que era la bolsa blanca que se le cayó a Mario Bezares?