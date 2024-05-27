'¿Quién lo mató?': Los personajes de la serie vs las personas de la vida real, ¿quién se parece más?

Video ‘¿Quién lo mató?’: Nueva serie busca revelar la verdad tras el asesinato de Paco Stanley

A 25 años de los hechos, el asesinato de Paco Stanley sigue causando conmoción entre la audiencia. En ese sentido, se siguen explorando los sucesos que rodearon su muerte a través de investigaciones, documentales y, más recientemente, una serie titulada ‘¿Quién lo mató?’.

La producción de Prime Video presenta una versión ficcionalizada de los hechos, con la que busca recrear lo sucedió el 7 de junio de 1999 y responder a la pregunta de quién estuvo detrás del asesinato del comediante.

‘¿Quién lo mató?’: quién es quién en la serie de Prime Video sobre la muerte de Paco Stanley

La serie ‘¿Quién lo mató?’ cuenta con un elenco talentoso que da vida a las personas que estuvieron involucradas en el caso del asesinato de Paco Stanley. Cada personaje aporta una perspectiva única a la historia, permitiendo al espectador adentrarse en las complejidades del caso y explorar las diferentes teorías que rodean la muerte del icónico comediante mexicano.

Roberto Duarte es Paco Stanley

El actor conocido por su trabajo en series como ’Blue Demon’ y ‘El día que todo cambió’, toma el papel de Paco Stanley, el carismático conductor de televisión cuya muerte es el foco de la serie. Duarte captura la esencia de Stanley, retratando tanto su encanto en pantalla como su vida fuera de ella.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan Imagen Amazon Prime Video / Mezcalent

Luis Gerardo Méndez es Mario Bezares

Méndez, reconocido por sus papeles en películas como ‘Nosotros los Nobles’ y ‘Murder Mystery’, interpreta a Mario Bezares, compañero de trabajo y amigo cercano de Stanley. Él desayunó con el comediante previo a su asesinato y y se convirtió en una figura central en la investigación, siendo incluso detenido como sospechoso. La serie retrata la compleja relación entre Stanley y Bezares, marcada por la amistad y la rivalidad.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan Imagen Amazon Prime Video / Mezcalent

Diego Boneta es Jorge Gil

El actor deja atrás su papel en ‘Luis Miguel: La serie’ para meterse en la piel del joven productor que estaba con Stanley en el momento del ataque. Gil se convirtió en otro de los principales sospechosos del caso, pero, según lo mostrado en ‘¿Quién lo mató?’, su testimonio fue crucial para la investigación. La serie explora la figura de Gil como un joven ambicioso que buscaba escalar en el mundo del espectáculo, rozando con el lado oscuro de la fama.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan. Imagen X (Twitter)

Zuria Vega es Brenda Bezares

La actriz de 35 años le da vida a la esposa de Mario Bezares, quien se vio envuelta en el caso debido a su relación con Stanley y su cercanía con los hechos. La serie muestra la perspectiva de Brenda como una mujer joven que lucha por lidiar con la fama de su esposo y la tragedia que acecha su vida.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan. Imagen Amazon Prime Video / Mezcalent

Belinda es Paola Durante

La popular cantante y actriz mexicana le da vida a una de las modelos que trabajaba con Paco Stanley y que, debido a las declaraciones de otros actores en el caso, terminó incriminada.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan. Imagen Amazon Prime Video / Mezcalent

Javier Ramírez “El Cha!” es Benito Castro

El músico y actor interpreta a Benito Castro, también compañero de Paco Stanley frente a la pantalla. Aunque, de momento no se ha revelado si el personaje tendrá mayor relevancia en la serie de Prime Video.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan. Imagen Amazon Prime Video / Mezcalent



