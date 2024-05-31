Serie ¿Quién lo mató?

‘¿Quién lo mató?’: ¿Por qué Paco Stanley salió de Televisa? La otra versión a la de serie

¿A qué se debió la salida de Paco Stanley de Televisa? La serie '¿Quién lo mató?' solo presenta una de las versiones.

Video ‘¿Quién lo mató?’: Nueva serie busca revelar la verdad tras el asesinato de Paco Stanley

La serie ‘¿Quién lo mató?’ presenta los relatos ficcionalizados de seis personas cercanas a Paco Stanley para intentar dar respuesta a la pregunta quién acabó con la vida del famoso presentador de televisión.

Si bien la producción de Amazon Prime Video advierte al inicio de cada uno de sus episodios que se combina ficción con realidad, ha renovado el interés de la audiencia por los hechos reales que rodearon al presentador. Tal es el caso de qué provocó su salida de la televisora que lo acogió por años: esto es lo que se sabe.

¿Por qué se terminó el programa ‘¡Pácatelas!’ de Paco Stanley en Televisa?

‘¡Pácatelas!’, el último programa de Paco Stanley en Televisa, gozaba de altos números de rating, por lo que pocos imaginaban que verían su fin de manera abrupta. Ni su propio conductor, pues, de acuerdo con diversas fuentes, el despido de Paco Stanley de Televisa fue sorpresivo.

El documental de ViX ‘El show, crónica de un espectáculo’ muestra que la decisión de cancelar el programa fue de Emilio Azcárraga Jean, quien tras la muerte de su padre Emilio Azcárraga Milmo, tomó la dirección de la televisora y se propuso renovar la programación.

Imagen Mezcalent

Mario Bezares respaldó esta versión en una entrevista en julio de 2023 con ‘La Saga’. Según contó, “cada vez que se iba ‘El Tigre’ [Milmo] de vacaciones, a Paco le terminaban sus programas (y) cuando regresaba ‘El Tigre’, se los regresaban”. Sin embargo, tras la muerte del director, “ya no le volvieron a hablar a Paco”.

No obstante, Jorge Gil relató en su libro ‘Mi verdad, El caso Stanley’ una versión muy diferente. Según narró, la salida de Paco Stanley se debió a que a ‘El Tigre’ se molestó cuando, de broma, el conductor le presentó a una mujer desconocida como su esposa y, después, entre risas, le reveló que no era cierto. Esta es una versión parecida a la que se presenta en ‘¿Quién lo mató?’, aunque en la serie, la broma que incomoda al directivo es sobre su copete (peinado).

Roberto Duarte interpreta a Paco Stanley en la serie de Prime Video '¿Quién lo mató?'.
Imagen Amazon Prime Video

Paco Stanley cambió de televisora

Lo cierto es que el fin de su contrato con Televisa no significó el final de su carrera en televisión. En diciembre de 1998, estrenó el programa ‘Una tras otra’ en TV Azteca. El cambio de televisora en su momento generó gran polémica, pero también le trajo altos índices de rating.

No obstante, dicho programa no llegó ni siquiera al año, pues el 7 de junio de 1999, Paco Stanley murió como víctima de un ataque a mano armada.

Paco Stanley.
Imagen Mezcalent


Cuéntanos en los comentarios si conocías los motivos detrás de la salida de Paco Stanley de Televisa.

Si quieres conocer más sobre la vida y muerte de Paco Stanley, no te pierdas la serie documental 'El show, crónica de un asesinato' disponible en ViX. Da clic aquí para verla.

