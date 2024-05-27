¿Qué fue de Jorge Gil tras la muerte de Paco Stanley? La serie ‘¿Quién lo mató?’ no muestra todo

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

El 7 de junio de 1999, México se estremeció ante la noticia del asesinato del querido presentador de televisión Paco Stanley. La conmoción por el crimen fue tal que, al día de hoy, aún se siguen revisitando los hecho a través de nuevas investigaciones, documentales u otros tipos de contenidos.

El más reciente de estos es ‘¿Quién lo mató?’, una serie de Prime Video que, a través de relatos ficcionalizados, busca resolver la pregunta de quién estuvo detrás del homicidio.

El primer episodio de la producción presenta la versión de Jorge Gil, interpretado por Diego Boneta, lo que ha traído de vuelta la atención sobre su nombre.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?' Imagen Prime Video

¿Quién era Jorge Gil?

Jorge Gil era un periodista especializado en espectáculos y uno de los colaboradores más cercanos de Paco Stanley durante el programa de televisión 'Una Tras Otra’. El comunicólogo no solo participaba en los sketches de Stanley, sino que también tenía una sección de investigación para entretener al público.

En la serie de Prime Video se muestra que en el desayuno previo al fatídico ataque, le había propuesto otra sección de investigación, especializada en exorcismos en México.

En la vida real, el colaborador de Paco Stanley inició su carrera en medios de comunicación como locutor de radio, pero con el tiempo llegó a la televisión. Previo a su paso por ‘Una tras otra’, trabajó con Stanley en el programa ‘Llévatelo’.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?' Imagen Prime Video

¿Qué fue de Jorge Gil?

Luego del trágico suceso y de todas las investigaciones que se llevaron a cabo sobre los posibles sospechosos por parte del entonces Ministerio Público del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Jorge Gil decidió escribir un libro contando su testimonio. En ‘Mi Verdad: 7 de junio de 1999’, el periodista relata cómo vivió aquel día en El Charco de Las Ranas, y afirma que nunca confió en la coartada que Mario Bezares dio ante las autoridades, incluso llegando a acusarlo de estar envuelto en el crimen.

En ‘¿Quién lo mató?’ se retratan las reservas que Gil parecía tener sobre Bezares, aunque en la serie parece estar motivado por una venganza y competencia laboral.

Tras la publicación de su libro, Gil se alejó de los reflectores y las cámaras, así como de la vida pública.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?' Imagen Prime Video



Aunque en fechas recientes se han estrenado unas cuantas producciones que buscan revisitar el caso de la muerte de Paco Stanley, se ha mantenido alejado del ojo público.

Al día de hoy se desconoce si Gil sigue ejerciendo el periodismo o a qué se dedica.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan. Imagen X (Twitter)



