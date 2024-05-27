Serie ¿Quién lo mató?

¿Qué fue de Jorge Gil tras la muerte de Paco Stanley? La serie ‘¿Quién lo mató?’ no muestra todo

Jorge Gil recobró atención mediática gracias a la serie de Prime Video ‘¿Quién lo mató?’: ¿qué fue del colaborador de Paco Stanley tras el trágico asesinato?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

El 7 de junio de 1999, México se estremeció ante la noticia del asesinato del querido presentador de televisión Paco Stanley. La conmoción por el crimen fue tal que, al día de hoy, aún se siguen revisitando los hecho a través de nuevas investigaciones, documentales u otros tipos de contenidos.

El más reciente de estos es ‘¿Quién lo mató?’, una serie de Prime Video que, a través de relatos ficcionalizados, busca resolver la pregunta de quién estuvo detrás del homicidio.

PUBLICIDAD

El primer episodio de la producción presenta la versión de Jorge Gil, interpretado por Diego Boneta, lo que ha traído de vuelta la atención sobre su nombre.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Imagen Prime Video

¿Quién era Jorge Gil?

Más sobre Serie ¿Quién lo mató?

'¿Quién lo mató?': Las teorías sobre la muerte de Paco Stanley (no todas aparecen en la serie)
3 mins

'¿Quién lo mató?': Las teorías sobre la muerte de Paco Stanley (no todas aparecen en la serie)

Cine y Series
'¿Quién lo mató'?: Quién es la mujer con la que Paola Durante compartió celda, Sara Aldrete
2 mins

'¿Quién lo mató'?: Quién es la mujer con la que Paola Durante compartió celda, Sara Aldrete

Cine y Series
¿Existió realmente Rosaura Vidal? La serie '¿Quién lo mató?' y su polémico personaje
2 mins

¿Existió realmente Rosaura Vidal? La serie '¿Quién lo mató?' y su polémico personaje

Cine y Series
Fans critican caracterizaciones de '¿Quién lo mató?': ¿se pasaron con Belinda?
3:01

Fans critican caracterizaciones de '¿Quién lo mató?': ¿se pasaron con Belinda?

Cine y Series
'¿Quién lo mató?': El misterioso saludo de Paco Stanley a Mayo Zambada en vivo, ¿cómo ocurrió?
2 mins

'¿Quién lo mató?': El misterioso saludo de Paco Stanley a Mayo Zambada en vivo, ¿cómo ocurrió?

Cine y Series
'¿Quién lo mató?': Paco Stanley sufrió otro atentado antes de perder la vida, ¿qué pasó y cómo sobrevivió?
3 mins

'¿Quién lo mató?': Paco Stanley sufrió otro atentado antes de perder la vida, ¿qué pasó y cómo sobrevivió?

Cine y Series
‘¿Quién lo mató?’: ¿Paco Stanley presentía su muerte? Sus extraños comentarios en su último programa
2 mins

‘¿Quién lo mató?’: ¿Paco Stanley presentía su muerte? Sus extraños comentarios en su último programa

Cine y Series
'¿Quién lo mató?': ¿Cómo falleció el hijo de Paco Stanley que se menciona en la serie?
2 mins

'¿Quién lo mató?': ¿Cómo falleció el hijo de Paco Stanley que se menciona en la serie?

Cine y Series
'¿Quién lo mató?': Actor que interpreta a Benito Castillo es integrante de Moderatto, ¿lo reconociste?
3 mins

'¿Quién lo mató?': Actor que interpreta a Benito Castillo es integrante de Moderatto, ¿lo reconociste?

Cine y Series
'¿Quién lo mató?' revive la detención de Mario Bezares: pasó diferente en la vida real
3 mins

'¿Quién lo mató?' revive la detención de Mario Bezares: pasó diferente en la vida real

Cine y Series

Jorge Gil era un periodista especializado en espectáculos y uno de los colaboradores más cercanos de Paco Stanley durante el programa de televisión 'Una Tras Otra’. El comunicólogo no solo participaba en los sketches de Stanley, sino que también tenía una sección de investigación para entretener al público.

En la serie de Prime Video se muestra que en el desayuno previo al fatídico ataque, le había propuesto otra sección de investigación, especializada en exorcismos en México.

En la vida real, el colaborador de Paco Stanley inició su carrera en medios de comunicación como locutor de radio, pero con el tiempo llegó a la televisión. Previo a su paso por ‘Una tras otra’, trabajó con Stanley en el programa ‘Llévatelo’.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Imagen Prime Video

¿Qué fue de Jorge Gil?

Luego del trágico suceso y de todas las investigaciones que se llevaron a cabo sobre los posibles sospechosos por parte del entonces Ministerio Público del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Jorge Gil decidió escribir un libro contando su testimonio. En ‘Mi Verdad: 7 de junio de 1999’, el periodista relata cómo vivió aquel día en El Charco de Las Ranas, y afirma que nunca confió en la coartada que Mario Bezares dio ante las autoridades, incluso llegando a acusarlo de estar envuelto en el crimen.

En ‘¿Quién lo mató?’ se retratan las reservas que Gil parecía tener sobre Bezares, aunque en la serie parece estar motivado por una venganza y competencia laboral.

PUBLICIDAD

Tras la publicación de su libro, Gil se alejó de los reflectores y las cámaras, así como de la vida pública.

Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Diego Boneta como Jorge Gil en la serie '¿Quién lo mató?'
Imagen Prime Video


Aunque en fechas recientes se han estrenado unas cuantas producciones que buscan revisitar el caso de la muerte de Paco Stanley, se ha mantenido alejado del ojo público.

Al día de hoy se desconoce si Gil sigue ejerciendo el periodismo o a qué se dedica.

'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan.
'¿Quién lo mató?': elenco de la serie vs. personas de la vida real a las que interpretan.
Imagen X (Twitter)


Escribe en los comentarios si ya viste los primeros capítulos de la serie ‘¿Quién lo mató?’

Si quieres conocer más sobre la vida y muerte de Paco Stanley, no te pierdas la serie documental 'El show, crónica de un asesinato' disponible en ViX. Da clic aquí para verla.

Relacionados:
Serie ¿Quién lo mató?Paco StanleySeriesPrime VideoAmazon Prime Video MXTelevisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD