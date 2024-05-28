‘¿Quién lo mató?’: ¿Quién es el actor que interpreta a Paco Stanley? Conoce a Roberto Duarte

Video ‘¿Quién lo mató?’: Nueva serie busca revelar la verdad tras el asesinato de Paco Stanley

El pasado 24 de mayo llegó a Amazon Prime Video ‘¿Quién lo mató?’, una serie que, a través del relato ficcionalizado de seis de los involucrados en el asesinato de Paco Stanley busca responder la pregunta sobre quién acabó con la vida del popular presentador de televisión.

La producción se ha destacado por su reparto lleno de grandes talentos, como Belinda, Diego Boneta o Luis Gerardo Méndez, encabezado por Roberto Duarte, quien ha sorprendido por su interpretación como Paco Stanley.

¿Quién es Roberto Duarte, actor que interpreta a Paco Stanley en ‘¿Quién lo mató?’?

Roberto Duarte es un actor nacido en la Ciudad de México en 1976, según reporta el sitio ‘Spoiler’, lo que quiere decir que este 2024 cumplirá 48 años.

Aunque su deseo siempre fue ser actor, inició su carrera como reportero de espectáculos, a lo que le siguió un trabajo como director de escena. Sin embargo, nunca dejó de lado su ambición de dedicarse a la interpretación.

Así, eventualmente cambió de rumbo y estudió actuación en Italia para dedicarse de lleno a su arte.

Actor Roberto Duarte. Imagen Instagram



El primer trabajo como actor en el que se le acredita en IMDb es la miniserie ‘Juana Inés’, de 2016. Otros de los títulos que conforman su filmografía son ‘Bluedemon’, ‘La casa de las flores’, ‘Sr. Ávila’, ‘Juliantina’, ‘El baile de los 41’, ‘Un extraño enemigo’ y ‘Tengo que morir todas las noches’.

Además, Roberto Duarte ha demostrado su versatilidad como actor al participar en varias puestas en escena. También ha trabajado como maestro de teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Roberto Duarte Imagen Mezcalent

Así se preparó Roberto Duarte para interpretar a Paco Stanley

Un dato que ha comentado en múltiples entrevistas es que el estelar de ‘¿Quién lo mató?’ fue el primer personaje para el cual no tuvo que hacer casting, ya que Beto Hinojosa, el director de la serie, consideró que era ideal para darle vida a Paco Stanley y le ofreció el trabajo directamente.

Según ha revelado Roberto Duarte, se preparó durante “un año entero” para este personaje, tiempo en el que no solo investigó la personalidad de Stanley frente a la cámara, sino que se sumergió en su psique. Así fue como llegó a la conclusión de el conductor cumplía con el estereotipo de un ‘Don Juan’, un papel que, coincidentemente, llevó al teatro en múltiples ocasiones.

Roberto Duarte interpreta a Paco Stanley en la serie de Prime Video '¿Quién lo mató?'. Imagen Amazon Prime Video



En entrevista con ‘Exa FM’, Duarte comentó que “no le preocupaba tanto” la cuestión del lenguaje corporal del personaje, puesto que, por su formación en teatro físico, “sabía que de alguna manera iba a ser sencillo”.

Según dijo, su intención no era replicar exactamente los movimientos y ademanes Paco Stanley, sino dotar al personaje, al final de cuentas ficcionalizado, de su propio toque: “Si las estudiamos mucho (grabaciones del presentador), pero ya ahí te vas con libertad, porque si están en eso, haces una pantomima, una imitación. Sí está el referente claro, sí se cumple con la forma que evoque la memoria del espectador, pero hay un espacio creativo de improvisar en esa situación”.