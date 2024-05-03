'El caso Asunta' y otras desapariciones de menores reales que fueron llevadas a la pantalla

Video ¿Qué pasó realmente en 'El caso Asunta'? Las teorías más aceptadas sobre los trágicos hechos

El pasado 26 de abril, Netflix estrenó la miniserie ‘El caso Asunta’, que cuenta uno de los casos que conmocionó a España en 2013.

La ficción, basada en un caso real, explora la historia de Rosario Porto y Alfonso, quienes denunciaron la desaparición de su hija Asunta. Tras encontrar su cadáver, todo apunta a que sus padres son los posibles autores del crimen. Si te gustó esta producción, a continuación te recomendamos otras películas y series basadas en casos reales.

‘Historia de un crimen: La búsqueda’ (2020)

Protagonizada por Regina Blandón y Darío Yazbek, esta serie mexicana aborda en 6 episodios la desaparición de la niña Paulette Gerbera Farah, quien presuntamente se había extraviado de su recámara la madrugada del 22 de marzo de 2010.

Regina Blandón protagonizó la serie ‘Historia de un crimen: La búsqueda’ (2020) Imagen Netflix



Como era de esperarse, el caso conmocionó a los televidentes mexicanos, quienes seguían todos los detalles sobre el paradero de la niña de 4 años, hasta que se informó que la menor fue encontrada sin vida en su habitación días después.

Esta serie la puedes encontrar en Netflix.

‘Quién es JonBenét’ (2017)

Dirigida por Kitty Green, esta película se centra en el caso real del asesinato de JonBenét Ramsey, una niña de 6 años que fue encontrada muerta en su casa en Boulder, Colorado, en 1996.

‘Quién es JonBenét’ se estrenó en 2017 Imagen Netflix



El crimen conmocionó a la opinión pública y generó numerosas teorías y especulaciones sobre lo sucedido. Este filme juega con el formato y nos pone en primer plano a diversos actores que van a un casting para interpretar a la familia, y a la propia JonBenét, contando información del caso.

Esta película la puedes encontrar en Netflix.

‘El sustituto’ (‘Changeling’) (2008)

Angelia Jolie interpreta a Christine Collins, una madre soltera que se enfrenta, en la década de los años 20, a las autoridades tras la desaparición de su hijo, ya que la policía le entrega otro niño que no es el suyo e intenta hacerla pasar por una enferma mental, únicamente para que no relate la corrupción e impunidad del sistema de justicia.

Angelina Jolie protagonizó ‘El sustituto’ (‘Changeling’) en 2008 Imagen Universal Pictures



Esta película está basada en los asesinatos del gallinero de Wineville, una serie de secuestros y asesinatos de niños que tuvieron lugar en Los Ángeles de 1926 a 1928.

La cinta la puedes encontrar en Max, además la puedes rentar o comprar en otras plataformas digitales.

‘The Act’ (2019)

Esta serie protagonizada por Joey King y Patricia Arquette cuenta el caso de Gypse Blanchard, una joven que, desde que tiene memoria, ha estado enferma de múltiples cosas, hasta que se percata que está sana y quiere escapar de su obsesiva madre.

Joey King y Patricia Arquette protagonizan 'The Act' Imagen Hulu



Para lograr su plan, Gypsy consigue un novio en internet y lo convence de asesinar a su madre.

La serie está disponible en México a través de Claro Video y en Estados Unidos en Hulu.

‘Yo soy todas las niñas’ (2021)

Esta película se centra en una detective, quien se alía inesperadamente con un asesino para acabar con los líderes de una poderosa red de tráfico infantil.



Según el sitio ‘The Cinemaholic’, la historia se basa en Gert van Rooyen, un presunto pedófilo y asesino en serie que, junto con su cómplice, Joey Haarhoff, secuestró al menos a seis niñas entre 1988 y 1989, ninguna de las cuales fue encontrada.

Esta cinta puedes verla en Netflix.