'Fly Me to the Moon': la película de 'ScarJo' y Channing Tatum que desatará teorías conspirativas

Scarlett Johansson y Channing Tatum estelarizan ‘Fly Me to the Moon’, una cinta de la que se tenían pocos detalles, pero que es una de las promesas de las carteleras de cine para este año.

‘Fly Me to the Moon’ estrena trailer: detalles de la película

El pasado 8 de abril, Sony y Apple lanzaron el primer avance de 'Fly Me to the Moon', una comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum como protagonistas.

El resto del elenco de la película lo completan Nick Dillenburg, Anna Garcia, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Jim Rash, Ray Romano y Woody Harrelson.

La película está dirigida por Greg Berlanti, con un guión de Rose Gilroy. Bill Kirstein y Keenan Flynn son acreditados por la historia original.

Los productores son Scarlett Johansson, Jonathan Lia, Keenan Flynn y Sarah Schechter, mientras que Robert J. Dohrmann es el productor ejecutivo.

¿De qué tratará la película ‘Fly Me to the Moon’?

'Fly Me to the Moon' se centra en Kelly Jones (Johansson), una genio del marketing que recibe la misión de mejorar la imagen pública de la NASA.

Sin embargo, su llegada complicará la ya desafiante tarea del director de lanzamiento del Apollo 11 a la Luna, Cole Davis (Tatum). Para calmar las aguas en la Casa Blanca, Jones recibe la orden de filmar un alunizaje falso como alternativa para transmitir en televisión en caso de que la misión real falle.

La cinta se basa en la historia real de la misión de la NASA por llegar a la Luna en 1968, así como las teorías de conspiración de que el alunizaje no fue más que un montaje por parte del gobierno estadounidense, pero se vale de recursos creativos para contar una ficción.

Algunos datos curiosos sobre 'Fly Me to the Moon' incluyen que Chris Evans fue originalmente elegido para el papel de Tatum, mientras que Jason Bateman se había anunciado como el director de la película. Sin embargo, este último abandonó el proyecto por diferencias creativas.

Su salida alteró el calendario de rodaje, por lo que Evans no pudo compaginarlo con su participación en ‘Pain Hustlers’ de Netflix, por lo que también tuvo que retirarse del proyecto.

Por su parte, Scarlett Johansson siempre ha estado ligada al proyecto.

Adicionalmente, Scarlett Johansson y Channing Tatum ya habían trabajado juntos en la película ‘Hail, Caesar!’ de 2016, aunque en aquella ocasión no interpretaron a una pareja.

¿Cuándo se estrena la película ‘Fly Me to the Moon’?

La película, dirigida por Greg Berlanti y escrita por Rose Gilroy, tiene previsto su estreno en cines estadounidenses el próximo 14 de julio de 2024. De momento, se desconoce si se distribuirá en otras fechas en diferentes países.

Cuéntanos en los comentarios, ¿te llama la atención ver la película ‘Fly Me to the Moon’?