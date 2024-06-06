Hugh Jackman soportó este 'martirio' en su transformación para ser Wolverine (no fue el ejercicio)

Video Así luce Hugh Jackman como Wolverine en ‘Deadpool 3’: el increíble antes y después en 24 años

Sin duda, uno de los aspectos que más emociona a los fans de ‘Deadpool 3’ es la participación de Hugh Jackman en el papel de Wolverine.

Hacía 7 años desde que el actor no se enfundaba las garras del famoso mutante de Marvel y, ahora, los fans lo podrán ver de nueva cuenta en el papel.

Lo cierto es que volver al traje amarillo no fue tan sencillo como algunos imaginarían. En específico, una parte de su transformación física le pareció “molesta”.

Hugh Jackman revela qué fue lo más difícil de su transformación como Wolverine

En una entrevista con ‘People’ publicada a finales de mayo de 2024, el actor habló de cómo fue retomar su icónico papel.

Uno de los ámbitos que abordó fue la intensa transformación física a la que se sometió para darle vida de nuevo a Wolverine: “Cuando lo retomé, fue muy divertido y me emocioné. Al principio me dolía un poco el cuerpo, pero estaba encantada de que mi cuerpo todavía respondiera. Y me di cuenta de lo bueno que es para tu cerebro”.

Hugh Jackman atravesó una transformación física para convertirse en Wolverine.



Hugh Jackman también reveló que “la parte más difícil” del proceso para ponerse en forma de nuevo fue la alimentación: “Tengo que comer mucho. Para mí, como mi tipo de cuerpo es esbelto naturalmente, llegar a ese tamaño, esa es la parte más difícil. Eso es lo que me molesta”.

En la misma conversación, Ryan Reynolds, su coprotagonista, añadió que su dieta incluía entre cinco y seis comidas al día, “lo que suena increíble para algunas personas, pero no es el tipo de comida que necesariamente disfrutarías”.

'Deadpool & Wolverine'

La dieta de Hugh Jackman para interpretar a Wolverine en 'Deapool 3'

Tal como mencionó Reynolds, la dieta de Jackman era exigente. A lo largo de estas “cinco o seis” comidas al día, el actor ingería alrededor de 8 mil calorías al día, según reportó ‘Variety’ en marzo de 2023.

En aquel entonces, el actor de 55 años compartió en su cuenta de Twitter una foto de cómo se veían esos alimentos cotidianos: lubina negra, salmón de la Patagonia, dos hamburguesas de pollo y carne de res alimentada con pasto.

La dieta de Hugh Jackman para transformarse en Wolverine.



A través de sus redes sociales, Hugh Jackman documentó su arduo proceso para transformarse en Wolverine.