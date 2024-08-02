‘Deadpool & Wolverine’: los cameos súper ocultos de la película y cuánto recaudó en taquilla

Video 'Deadpool & Wolverine': todos los cameos explicados ¿dónde salieron antes esos personajes?

‘Deadpool and Wolverine’ oculta varios secretos entre sus escenas (como por qué llora Thor ). Muchos famosos salieron en la película, pero sus cameos no son tan evidentes a primera vista.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

Los cameos no tan obvios de ‘Deadpool & Wolverine’

PUBLICIDAD



‘Deadpool & Wolverine’ tuvo cameos increíbles que se robaron toda la atención, como el de Henry Cavill como una versión de Wolverine, el de Chris Evans como La Antorcha Humana, o el de Wesley Snipes como Blade.

Pero más allá de estas espectaculares apariciones, la película tuvo cameos menos evidentes, como los de los hijos de Ryan Reynolds y su esposa Blake Lively.

Inez, de 7, dio vida a Kidpool, la versión infantil del antihéroe, Olin, de 1 fue Babypool, James, de 9 fue acreditado como un mutante gritón y hasta Betty, de 4, salió en los créditos de la película como “la domadora de Hugh Jackman”.

Dos de los hijos de Ryan Reynolds salieron en la cinta, su hija Inez como Kidpool y su hijo Oli como Babypool. Imagen Captura de pantalla @TikTok @jeremiahwilkins77



En ‘Deadpool 3’ salen diversos superhéroes y villanos , pero también aparecen un montón de versiones de Deadpool que no fueron interpretadas por extras como muchos habrían pensado, sino por famosos actores que se pusieron bajo la máscara roja.

Tal es el caso de Matthew McConaughey, quien tuvo el papel de Cowboy Deadpool, la versión vaquera de Deadpool que se une al enfrentamiento final.

El actor canadiense Nathan Fillio igual participó en la cinta. Él prestó su voz a Headpool, la versión de Deadpool que es una cabeza huesuda porque sobrevivió a una plaga de zombis.

Los futbolistas del equipo de fútbol Wrexham FC, Paul Mullin y Ollie Palmer, también salieron en ‘Deadpool 3’. El primero como una versión galesa de Deadpool, y el segundo como un camarero en una escena de la película.

La presencia de ambos jugadores no es casualidad, pues Ryan Reynolds es copropietario del Wrexham F.C.

Otra duda recurrente de los fans es sí Ryan Reynolds tiene un hermano gemelo, pues en la cinta “Gordon Reynolds” fue acreditado en el papel de Nicepool, la versión guapa y educada de Deadpool.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el actor no tiene un gemelo. Gordon Reynolds es un personaje ficticio que el propio Reynolds inventó para utilizarlo como un alter ego en algunas entrevistas.

Nicepool es la variante más amable de Deadpool. Imagen Marvel Studios.

¿Cuánto dinero ha recaudado ‘Deadpool & Wolverine’ en taquilla?



De acuerdo con Digital Spy, antes de su segundo fin de semana en taquillas, ‘Deadpool & Wolverine’ ya ha superado los 600 millones de dólares en todo el mundo.

Hasta el 1 de agosto de 2024 la película habría recaudado $298,429,906 dólares en Estados Unidos, $332,000,000 a nivel internacional, y un total mundial de $630,429,906 dólares.

De hecho, la película obtuvo el récord del fin de semana de estreno en la historia para una película con clasificación R a nivel mundial.

El éxito de la película en los cines se debe a diversos factores, como combo estelar de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quien regresó a interpretar a Wolverine a pesar de que ya se había despedido del personaje.

Además, representó la introducción de Deadpool al MCU, lo cual permitió la inclusión de referencias directas a este universo cinematográfico y a otros como el de los X-Men, algo que no se había visto antes.