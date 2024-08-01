'Deadpool 3': La lista completa de los superhéroes y villanos que aparecen en la película

Video ‘Deadpool 3’: Wolverine se siente culpable por lo que le pasó a los X-Men, ¿él lo provocó?

Los fanáticos de Deadpool tuvieron que esperar seis años para ver de regreso al antihéroe en la pantalla grande. Finalmente, Wade Wilson volvió y no lo hizo solo.

En esta ocasión llegó acompañado de Hugh Jackman en su papel de Wolverine, pero este personaje del MCU no será el único. Al igual que en sus dos anteriores películas, Ryan Reynolds, protagonista de la cinta, trae consigo muchos cameos de otros personajes de Marvel.

Te presentamos todos los que hay en Deadpool & Wolverine:

Elektra (Jennifer Garner)



La primera vez que Jennifer Garner se puso el traje de esta superheroína fue en 2003 en la cinta de 'Daredevil', y un año después tuvo su película en solitario 'Elektra'.

En este filme es parte de los héroes abandonados en el Vacío y lucha por sobrevivir al lado de sus compañeros marginados Blade, X-23, Antorcha Humana y Gambito.

Jennifer Garner es Elecktra. Imagen 20th Century Fox.

Thor (Chris Hemsworth)



Podemos ver al Dios del Trueno en una pantalla de la Agencia de Variación Temporal, donde Paradox (Matthew Macfadyen) le muestra a Wade Wilson uno de sus futuros posibles.

Aquél donde aparece Chris Hemsworth apunta a ser el más trágico, pues le vemos sostener en brazos lo que parece ser el cadáver del mercenario. Es un futuro hipotético que durante la película nunca llega a aclararse.

Thor. Imagen Marvel Studios.

Happy (Jon Favreau)



Al inicio de la cinta, Wade tiene una entrevista con la mano derecha de Iron Man para formar parte de los Vengadores. Happy ha sido un personaje secundario en las películas de Marvel.

John Favreau es Happy. Imagen Marvel Studios.

X-23 (Dafne Keen)



X-23, personaje que apareció por primera vez en el MCU en 'Logan', cinta donde el X-Men muere. En Deadpool, la mutante se integra al equipo de superhéroes improvisado por Wade para enfrentarse a Cassandra y salir del Vacío.

Dafne Keen es X-23 . Imagen Marvel Studios.

Dientes de Sable (Tyler Mane)



Este personaje salió por primera vez en la saga de ‘X-Men’ en el 2000, es el acérrimo enemigo de Wolverine, con quien tiene una despiadada pelea en el Vacío. En Deadpool & Wolverine, forma parte del equipo de Cassandra Nova.

Tyler Mane interpreta a Sabretooth. Imagen Walt Disney Studios Motion Pictures.

Chris Evans como Johnny Storm (Antorcha Humana)



Evans es uno de los pocos en Hollywood que ha personificado a dos superhéroes diferentes. En 'Deadpool 3' aparece en una pantalla de la AVT como el Capitán América mientras que en el Vacío como Johnny Storm (Antorcha Humana) de ‘Los 4 Fantásticos’.

Chris Evans como Johnny Storm (Antorcha Humana). Imagen 20th Century Fox.

Gambito (Channing Tatum)



Gambito es un mutante con la habilidad de disparar energía a través de sus cartas y de su bastón. Este personaje iba a tener su propia película en 2016 con Channing Tatum como protagonista, pero cuando Disney absorbió Fox, el filme fue cancelado.

Aunque Tatum no tendrá su filme en solitario, al menos en Deadpool & Wolverine el actor pudo cumplir su sueño de darle vida a este superhéroe.

Channing Tatum es Gambito. Imagen Captura de pantalla YouTube.

Blade (Wesley Snipes)



Blade es un antihéroe y cazavampiros que aparece en los cómics de Marvel. Wesley Snipes protagonizó la saga de Blade a finales de los 90, siendo Blade Trinity la última entrega en 2004.

En 'Deadpool 3', Blade forma parte del grupo de marginados del Vacío compuesto por Elektra, Gambito, X-23 y Antorcha Humana. Se une a Wade y a Logan para luchar contra Cassandra Nova.

Wesley Snipes es Blade. Imagen 20th Century Fox.

Pyro (Aaron Stanford)



Es uno de los mutantes que más llamaron la atención en la primera película de X-Men. Aunque inicialmente fue reclutado por el Profesor X, se pasa al bando de Magneto.

De nueva cuenta lo vemos como Pyro, pero esta ocasión es uno de los aliados de Cassandra Nova en el Vacío.

Aaron Stanford regresa como Pyro. Imagen 20th Century Fox.

Sapo (Ray Park)



Uno de los cameos que no pasó desapercibido a pesar de su rapidez fue el de este mutante, y aunque salió muy poco tiempo, le puso el toque de nostalgia a la cinta.

Ray Park es Toad. Imagen 20th Century Fox.

Azazel (Jason Flemyng)



Este personaje apareció por primera vez en X-Men: Primera generación. En Deadpool forma parte del equipo de villanos de la hermana gemela del Profesor X.

Jason Flemyng dará vida a Azazel. Imagen 20th Century Fox.

Lady Deadpool (Blake Lively)



Uno de los cameos más intrigantes de Deadpool & Wolverine fue el de Lady Deadpool, pues su identidad fue uno de los secretos mejor guardados de la producción.

Al principio se especuló que estaría a cargo de la cantante Taylor Swift, pero finalmente lo realizó la actriz Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, encargado de personificar a Deadpool.

Blake Lively es Lady Deadpool. Imagen Marvel Studios.

Cowboy Deadpool (Matthew McConaughey)



Esta es la primera vez que McConaughey encarna a un personaje del MCU, y aunque no se vio su cara, diversos medios de comunicación estadounidenses confirmaron que el actor debajo del traje de Cowboy Deadpool era el ganador del Oscar.

Matthew McConaughey. Imagen Columbia Pictures.

Headpool (Nathan Fillion)



El protagonista de la serie Castle tuvo una pequeña participación en la cinta en donde interpretó a una de las variantes de Deadpool.

Nathan Fillion. Imagen Captura de pantalla YouTube.

Cavillrine (Henry Cavill)



El actor interpretó a la variante más pura de Wolverine en Deadpool 3. Su aparición causó mucha emoción, pues el actor es conocido por haberle dado vida a Superman, superhéroe de DC, por lo que su participación marca su debut en el MCU.

Lady Deathstrike (Kelly Hu)



Lady Deathstrike, interpretada por Kelly Hu, villana conocida por su capacidad de regeneración y sus letales garras de adamantium, también apareció en Deadpool como parte de los supervillanos abandonados en el Vacío.

Lady Deathstrike es interpretada por Kelly Hu. Imagen 20th Century Fox.

Callisto (Diana Ramirez)



Interpretada por la actriz dominicana Dania Ramirez, Callisto tiene la habilidad de detectar a otros mutantes y sus niveles de poder. Fue reclutada por Magneto en X-Men: La batalla final.

La actriz dominicana Diana Ramírez da vida a Callisto. Imagen 20th Century Fox.

Juggernaut (Aaron W. Reed)



Vinnie Jones fue el primero en dar vida al imparable Juggernaut en ‘X-Men: La batalla final’. El personaje regresa con un nuevo actor en ‘Deadpool & Wolverine’ y su casco impermeable a ataques psíquicos juega un papel importante en la lucha contra Cassandra Nova.

Juggernaut es interpretado por Aaron W. Reed. Imagen Marvel Studios.

Psylocke



Este personaje apareció por primera vez en ‘X-Men: La batalla final’ y fue interpretado por Meiling Melançon, pero Olivia Munn asumió el papel en ‘X-Men: Apocalipsis’. Usa una espada de energía psíquica en combate.

Psylocke. Imagen Marvel Studios.

Alioth



Apareció por primera vez en la Temporada 1 de 'Loki'. Alioth es un monstruo gigantesco y humeante que vive en el Vacío y consume todas las variantes que la AVT desecha.

Allioth. Imagen Marvel Studio.

Billy Clements (The Russian)



The Russian es un villano menor en ‘The Punisher’ de 2004, en el filme fue interpretado por el luchador Kevin Nash. Pero en Deadpool & Wolverine estuvo a cargo de Billy Clements.

Billy Clements es The Russian. Imagen Captura de pantalla YouTube

Cassandra Nova (Emma Corrin)



Es la hermana gemela del profesor X, es la ama y dueña del Vacío. Se enfrenta a Deadpool y Wolverine, y trata de destruir todas las líneas de tiempo del universo para que solo exista el Vacío.

Emma Corrin es Cassandra Nova. Imagen Marvel Studios.

Hulk (Mark Ruffalo)



El hombre verde tiene una breve aparición en Deadpool & Wolverine. Mientras Deadpool busca a la varienate de Logan que necesita para salvar a su universo, en uno de los saltos se encuentra con Hulk apunto de pelear con otra variante de integrante de los X-Men. Hulk es uno de los personajes principales de las cintas de 'Avengers'.