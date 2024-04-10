Primer vistazo de Hugh Jackman usando la nueva máscara de Wolverine en 'Deadpool 3': te encantará

Video ¿Henry Cavill será el nuevo Wolverine? La llegada del actor al universo Marvel sería un hecho

Una de las películas más esperadas del 2024 es ‘Deadpool & Wolverine’, también conocida como ‘Deadpool 3’, pues es la primera cinta del antihéroe interpretado por Ryan Reynolds dentro del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel).

Hugh Jackman interpretará nuevamente a Wolverine en 'Deadpool 3' Imagen Marvel Studios/20th Century Fox

Hugh Jackman luce irreconocible con la máscara de Wolverine para ‘Deadpool 3’

PUBLICIDAD

El regreso de Hugh Jackman como Wolverine en ‘Deadpool 3’ es uno de los eventos más esperados por los fans de las películas de Marvel, ya que es el debut del mutante dentro del MCU y además su regreso, ya que en 2017 se había despedido del personaje.

Gracias a una imagen filtrada del rodaje, podemos ver un primer vistazo del actor con la icónica máscara del personaje.



Durante la reciente edición de la convención CinemaCon, algunas personas tuvieron la oportunidad de ver parte de la mercancía oficial de la película, sin imaginar que en uno de los vasos estaría la primera imagen oficial de Wolverine, con el traje amarillo de los cómics, incluyendo la máscara.

La máscara, en particular, ha generado controversia entre los fanáticos de este mutante de los X-Men, ya que algunos la consideran demasiado similar a la versión de los cómics, mientras que otros critican su aspecto ‘burlón’ y poco intimidante.

Aunque Marvel Studios ya publicó el primer tráiler, así como el póster de ‘Deadpool 3’, aún no ha presentado de manera oficial a Wolverine, por lo que quizás se vea diferente en la película.

'Deadpool & Wolverine' se estrena en el verano de 2024. Imagen Marvel Studios/20th Century Fox



Recordemos que tras la adquisición de 20th Century Fox, Walt Disney Studios, en conjunto con Marvel Studios, preparan el debut de los mutantes de X-Men dentro del MCU, dando el primer adelanto en la escena post-créditos de ‘The Marvels’, además de una nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’ protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, que llegará a los cines el próximo año.

PUBLICIDAD

¿En qué películas Hugh Jackman ha interpretado a Wolverine?

No es un secreto que gracias a Wolverine, Hugh Jackman comenzó su carrera en Hollywood, participando posteriormente en grandes producciones como ‘El gran showman’ (2017), ‘Los Miserables’ (2012) y ‘Van Helsing’ (2004).

Jackman interpretó a Logan por primera vez en ‘X-Men’ en el año 2000, repitiendo su papel en ‘X-Men United’ (2003), secuela en la que Wolverine explora su misterioso pasado y se enfrenta a nuevos desafíos.

Hugh Jackman interpretó a Wolverine por primera vez en la película ‘X-Men’ (2000) Imagen Marvel Studios/20th Century Fox



‘X-Men: The Last Stand’ (2006) marcaría el final de la primera trilogía de los mutantes, para protagonizar su propio spin-off compuesto por ‘X-Men Origins: Wolverine’ (2009), ‘The Wolverine' (2013) y ‘Logan' (2017), siendo esta cinta donde se despidió de su personaje, al menos en ese momento.

Además, Hugh Jackman fue parte de las últimas películas de los mutantes, apareciendo en ‘‘X-Men: First Class’ (2011), ‘X-Men: Days of Future Past’ (2014) y ‘X-Men: Apocalypse’ (2016).

Y será en ‘Deadpool 3’ cuando Jackman encarne nuevamente al mutante Logan en una nueva aventura que tiene muy emocionados a los fanáticos de los cómics.

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool & Wolverine’ en cines?

Protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen, la película ‘Deadpool & Wolverine’, de Marvel Studios, se estrena en Latinoamérica el 25 de julio, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas de cine el 26 de julio.



¿Qué mutantes crees que aparezcan en ‘Deadpool 3’? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.