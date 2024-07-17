¿Quién es Lady Deadpool? Por fin tenemos un vistazo del personaje de ‘Deadpool & Wolverine’

A 10 días del estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, el próximo 25 de julio, Marvel lanzó un nuevo ‘teaser’ de la película. El clip de apenas un minuto parece no adelantar mucho de la historia, pues se centra especialmente en algunos de los chistes que se verán en pantalla. Si bien, unos cuantos personajes se robaron la atención de los fans, incluso cuando ni siquiera se les ve de cuerpo completo.

El avance muestra la imagen de un cuerpo femenino (con un mechón rubio) en el traje del mercenario emergiendo del polvo. En otra toma se alcanzan a distinguir las famosas botas de Deadpool con unas espuelas y el traje, en un tono ligeramente más oscuro, con una pistola estilo vaquero. Detrás, hay todavía más personas en el emblemático traje rojo. Si bien ya se había adelantado la participación de Dogpool, estas nuevas apariciones dejaron algunas preguntas.

¿Quién es Lady Deadpool?

Aunque el teaser no lo dice explícitamente, los fans saben que la mujer del mechón rubio es Lady Deadpool o Wanda Wilson. Dicho de la manera más sencilla, se trata de la contraparte femenina del Mercenario Bocazas.

Según los cómics, ella vive en la Tierra-3010, donde un grupo fascista en el gobierno de Estados Unidos quería imponer su voluntad sobre los ciudadanos, por lo que decide pelear en contra de esas medidas.

Algunas de sus características más destacables son su fuerza, velocidad, conocimientos en técnicas de combate (con y sin armas) y la rapidez con la que se recupera de las lesiones. Esto último la hace prácticamente inmune a venenos, drogas y enfermedades.

Lady Deadpool en 'Dedpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios

¿Qué actriz interpreta a Lady Deadpool en ‘Deadpool & Wolverine’?

Esta es una de las preguntas más recurrentes entre los fans. De momento, Marvel no ha revelado el nombre de la intérprete a cargo del personaje, pero eso no ha parado las especulaciones y rumores en redes sociales. Múltiples seguidores de la franquicia apuntan a que Blake Lively o Taylor Swift estarían debajo del traje. Ambas han sido vinculadas al filme por su relación con Ryan Reynolds (Lively es su esposa y Swift, su amiga), sin embargo, a principios de julio, ‘Entertainment Weekly’ confirmó que la cantante no será parte del elenco.

¿Taylor Swift saldrá en ‘Deadpool 3’? Imagen Getty Images / Marvel Studios

Otras versiones de Deadpool que aparecerán en la película

El más reciente teaser de ‘Deadpool & Wolverine’ también incluyó unos cuantos vistazos de un personaje con una caracterización como de vaquero. Esta correspondería a Cowboy Deadpool, también llamado Deadpool Kid en los cómics. Lo que se sabe de él es que el Mercenario ‘original’ o que todos conocemos no está de acuerdo con algunas de sus acciones, por lo que le dispara en la cabeza.

Cowboy Deadpool en 'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios



Detrás de él, se alcanza a ver todo un séquito de trajes rojos, lo que apunta que muchas otras versiones de Deadpool se harán presentes en la historia. En los cómics, hay al menos una veintena de variantes del personaje, cada una viviendo dentro de su universo. Cuando se juntan, se les llama ‘El ejército de Deadpool’.

