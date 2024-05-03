Hugh Jackman casi pierde el papel de Wolverine: un fan de 'X-Men' lo salvó

Video Hugh Jackman no iba a ser Wolverine: lo eligieron solo porque el actor original tuvo un accidente

Los actores famosos siempre tienen anécdotas increíbles que vivieron al filmar una cinta, y eso fue precisamente lo que le pasó a Hugh Jackman hace varios años.

El australiano, de 55 años, saltó a la fama gracias a su papel como 'Logan' en la primera película de los mutantes 'X-Men', allá por el año 2000. La cinta fue muy bien recibida por los fans, lo que llevó a la realización de más filmes de estos superhéroes.

Lo más destacable es que Jackman volvió a interpretar su papel como 'Wolverine' cada vez que se lo pidieron, incluso cuando su amigo Ryan Reynolds lo llamó para participar en la nueva cinta de 'Deadpool', próxima a estrenarse.

PUBLICIDAD

Algo curioso es que nadie imagina a otro actor encarnando a Wolverine más que Jackman, y un dato poco conocido es que quizá pudo haber quedado fuera de Marvel y los 'X-Men', pero un fan inesperado evitó que esto sucediera.

Hugh Jackman: La historia de cómo un fan evito que el actor perdiera su papel en 'X-Men'

Fue en 2022, cuando en una entrevista con Jimmy Fallon en su programa 'The Tonight Show', explicó que fue a Toronto a hacer su audición como Wolverine y se quedó con el papel. Poco después, tuvo que regresar a Los Ángeles para recoger sus cosas y fue allí donde nuevamente le pidieron que regresara a Canadá, pero había un pequeño detalle: no tenía visa.

"Me dijeron "Te necesitamos allí mañana". Fui al día siguiente y me dijeron: "Por cierto cuando vuelvas a la aduana di que estás allí para una audición, no hemos obtenido tu visa eres australiano, la visa no llegó a tiempo".

Imagen Marvel Studios y Getty Images



Entonces, mientras estaba en la fila de inmigración, Jackman comenzó a sentirse nervioso porque sabía que debía mentir, lo cual no se le daba muy bien. A pesar de que su discurso parecía ser sólido, un trabajador descubrió que él había estado en Canadá hace una semana y entonces, tuvo que decir la verdad, por lo cual lo canalizaron a un cuarto aislado.

Al ser interrogado, Jackman reveló que de hecho no iba a una audición, sino que ya tenía el papel para la versión live action de la cinta 'X-Men'. Esto dejó en shock al agente aduanal, emocionado a la vez, quien le pidió autógrafos a Jackman y después lo dejó ir.

"Salí con una escolta policial solo para dejarme salir. Este tipo me hizo firmar autógrafos. Era un fanático loco de los 'X-Men' y es la única razón por la que terminé consiguiendo el papel".



En el siguiente video podrás ver y escuchar la anécdota del propio Jackman a partir del minuto 1:15.