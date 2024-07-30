Los hijos de Ryan Reynolds aparecen en 'Deadpool 3', pero pocos se dieron cuenta: sus personajes

Video ¿Por qué Wolverine está vivo en ‘Deadpool 3’, si murió en la película ‘Logan’?

En su primer fin de semana, 'Deadpool & Wolverine' logró recaudar más de 400 millones de dólares en las carteleras de cine, lo que la posiciona como el quinto mejor estreno de una película de superhéroes en los últimos 5 años.

No es de extrañar que la cinta haya alcanzado este logro. Está repleta de sorpresas, incluyendo inesperados cameos, el regreso de entrañables personajes y la incorporación de nuevos, como Lady Deadpool, cuya aparición causó mucha curiosidad entre los fans, que estaban a la espera de saber quién le daría vida.

A pesar de la emoción generada por los avances, fue necesario esperar hasta los créditos finales para descubrir a la protagonista de este cameo tan esperado. La presencia de personajes como Wolverine y la villana Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin, ya había causado un gran revuelo en las redes. Sin embargo, la revelación de Lady Deadpool se ocultó hasta el final.

Los seguidores de las películas de superhéroes esperaban que Lady Deadpool tuviera un papel protagónico o al menos más significativo en la trama. Incluso algunos pensaron que podría convertirse en una especie de interés amoroso para Wade Wilson.

Sin embargo, solo aparece de forma breve durante una espectacular secuencia de acción en la que Deadpool y Wolverine se enfrentan a múltiples versiones de Deadpool.

La misteriosa figura femenina no tiene más que una breve línea y nunca se quita la máscara, lo que llevó a muchos a pensar que era simplemente un extra anónimo.

Blake Lively le dio vida a Lady Deadpool. Imagen Getty Images / Marvel Studios

Ryan Reynolds actuó con dos de sus hijos en 'Deadpool & Wolverine'



Las especulaciones sobre la identidad de Lady Deadpool abarcaron desde Taylor Swift, amiga cercana de Ryan Reynolds, hasta Blake Lively, su esposa. Pero solo fue hasta los créditos finales que los fanáticos supieron que Blake Lively era la mujer detrás del traje y la máscara.

Esto sorprendió a muchos, especialmente porque Ryan Reynolds había afirmado durante la gira promocional que no conocía a la persona dentro del traje, la madre de sus cuatro hijos.

Pero la verdadera sorpresa no fue Blake, sino que más miembros de la familia Reynolds tuvieron una participación en el filme en pequeños papeles. Dos de los hijos de la pareja también tuvieron sus cameos en la película.

Dos de los hijos de Ryan Reynolds salieron en la cinta, su hija Inez como Kidpool y su hijo Oli como Babypool. Imagen Captura de pantalla @TikTok @jeremiahwilkins77



Según los créditos del filme, Inez, de siete años, aparece como Kidpool, una versión infantil de Deadpool que incluso tiene un diálogo en el que insulta a Wade y a Logan. Mientras que el más pequeño, Olin, de un año, fue acreditado como Babypool, la versión bebé de Deadpool.

Esta marca la segunda ocasión en que Ryan y Blake participan juntos en una película de superhéroes. Cabe recordar que la primera fue en 2010, cuando ambos protagonizaron la versión cinematográfica del cómic de Linterna Verde, trabajo actoral que los conectó como pareja pues gracias a esa convivencia surgió el romance entre ambos. Actualmente llevan 14 años juntos y tienen cuatro hijos en común.