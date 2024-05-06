Deadpool

CEO de Marvel no quería que Hugh Jackman regresara como Wolverine en 'Deadpool 3', ¿por qué?

Aunque los fanáticos están contentos con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en ‘Deadpool 3’, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, no estaba de acuerdo en un inicio.

Por:
Liliana Carmona.
Video Hugh Jackman no iba a ser Wolverine: lo eligieron solo porque el actor original tuvo un accidente

Fue en 2017 que Hugh Jackman se despidió de Wolverine con ‘Logan’, protagonizando una de las cintas de superhéroes que más han gustado a la crítica y a los fanáticos del cine de superhéroes.

Aunque Jackman había dicho en ese entonces que era su despedida del mutante de X-Men, algo lo hizo cambiar de opinión y este verano aparecerá con el traje amarillo clásico en ‘Deadpool & Wolverine’, aunque esto estuvo a punto de no ocurrir.

Kevin Feige no quería de Hugh Jackman regresara como Wolverine

Este verano, Deadpool hará su debut en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), y Ryan Reynolds se encargó que dicho anuncio fuera algo grande, revelando en septiembre de 2022 en sus redes sociales que Hugh Jackman estaría de vuelta como el mutante Wolverine.

A pocos meses de su estreno en cines, se reveló que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, intentó disuadir al actor Hugh Jackman de volver a encarnar al superhéroe por una importante razón.

De acuerdo con la información de la revista Empire, Feige habló directamente con Hugh Jackman, ya que considera que ‘Logan’ fue una gran película para despedirse del mutante.

“Permíteme darte un consejo, Hugh. No vuelvas. Tuvo el mejor final en la historia con ‘Logan’. Eso no es algo que deberíamos deshacer”, expresó.


Al final, Feige compartió que aceptó cuando le explicaron que “este no es exactamente el Logan al que habíamos conocido en otras películas de X-Men”.

Kevin Feige es el CEO de Marvel Studios
Kevin Feige es el CEO de Marvel Studios
Imagen Jesse Grant/Getty Images for Disney


Mientras que Hugh Jackman aseguró que durante un viaje se le ocurrió la idea de ser Wolverine y estar en una película con Deadpool, así que se comunicó con Ryan Reynolds para expresarle su idea.

“Le dije: ‘Ryan, si me aceptas, entro'", expresó.


A pesar de aconsejarlo, Hugh Jackman ya estaba decidido a volver al cine de superhéroes. Así que tendremos que esperar al estreno de ‘Deadpool & Wolverine’ el 25 de julio en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos llegará un día después.

‘Deadpool 3’ iba a tener una historia totalmente distinta; Kevin Feige la rechazó

Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, tenía una idea original para la película que fue rechazada por el productor Kevin Feige.

Reynolds propuso una suerte de versión superheroica de la película japonesa ‘Rashomon’, en la que la historia de Wolverine y Deadpool iba a ser contada desde 3 perspectivas completamente diferentes.

'Deadpool & Wolverine'.
'Deadpool & Wolverine'.
Imagen Marvel Studios


Al final, Feige no estaba seguro de cómo incorporar a Deadpool en ese momento y estaba centrado en cómo traer a los mutantes y a los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), teniendo su primer vistazo en la escena post-créditos de ‘The Marvels’.

La película ‘Deadpool 3’ promete mostrar diferentes aspectos de Wolverine que no hemos visto antes en otras películas y su inclusión en el MCU es un emocionante giro para los fans de esta franquicia.


DeadpoolPelículas de MarvelRyan ReynoldsHugh Jackman

