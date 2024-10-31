¿Cuándo se estrena 'Deadpool 3' en streaming? Es más pronto de lo que crees

Video Ryan Reynolds no quería usar la canción ‘Bye Bye Bye’ en ’Deadpool 3’: Su esposa lo convenció

Los fanáticos de Deadpool podrán disfrutar muy pronto de la tercera entrega del famoso antihéroe en plataformas de streaming. Desde su estreno en cines,'Deadpool 3' ha sido aclamada por su irreverente humor y sus escenas de acción, consolidándose como una de las películas favoritas dentro del género de superhéroes.

¿Cuándo se estrena 'Deadpool 3’ en Disney +?

A pesar de ser retrasada su producción y estreno, la cinta dejó satisfecha a la audiencia, a quien le encantó ver a dos personajes del MCU trabajar juntos.

La trama sigue a un apático Wade Wilson que trabaja duro en la vida civil, ya que dejó atrás su vida de mercenario. Cuando su mundo natal enfrenta una amenaza existencial, Wade debe volver a ponerse el traje a regañadientes junto a un reacio Wolverine, el cual perdió su propósito de vida tras ver morir a todos su amigos mutantes.

De acuerdo con un comunicado oficial, 'Deadpool 3' estará disponible para los suscriptores de Disney+ a partir del 12 de noviembre de 2024 y se espera que se vuelva uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

En redes sociales el anunció ya fue hecho de manera formal junto con una imagen de un mingitorio, el cual tiene dentro dos adornos de los personajes principales, Deadpool y Wolverine.

Esta nueva opción en streaming permitirá a los fanáticos revivir los momentos icónicos de la película o disfrutarla por primera vez desde la comodidad de sus hogares. Con el próximo estreno en puerta, esta impactante secuala promete captar nuevamente la atención y el entusiasmo de los amantes de este género. También, es importante recordar que la cinta es clasificación R, por lo cual solo es apta para personas mayores de edad.

¿Habrá más películas de Deadpool y Wolverine?

De momento, los ejecutivos de Disney o Marvel no han revelado si en el futuro, los superhéroes volverán a aparecer en otra cinta relacionada con el multiverso o es el cierre definitivo de ambos, para abrir paso a nuevos personajes como Los cuatro fanásticos.