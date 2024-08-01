‘Deadpool 3’: ¿Qué es la AVT y cómo se relaciona con el orden en el multiverso de Marvel?

Video Dogpool se ‘robó’ la película de ‘Deadpool 3’ y cuando conozcas su pasado la amarás aún más

Después de varios rumores de que la AVT (Autoridad de Variación Temporal) aparecería y sería parte fundamental en el desarrollo de la trama de 'Deadpool & Wolverine', con el estreno de la cinta, protagonizada por Ryan Reynolds y Hug Jackman, se confirmó su participación.

Esta compañía apareció en la primera temporada de la serie de Loki y debutó tras los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’ cuando el Dios de las mentiras escapó con la gema del espacio y creó una brecha en la línea del tiempo. ¿Pero qué es realmente la AVT?

Para entender el complejo entramado multiversal en el que se ven envueltos Deadpool y Wolverine, te explicamos a detalle en qué consiste esta agencia, cuál es su función y porqué es una entidad vital en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Deadpool es secuestrado por la AVT para una misión secreta. Imagen Marvel Studios.

¿Qué es el AVT en 'Deadpool & Wolverine'?

También conocida como Autoridad de Variación Temporal, fue introducida en la primera temporada de Loki, la serie de Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston. Esta organización opera a lo largo del tiempo y el espacio con el objetivo de salvaguardar el multiverso y sus diferentes realidades.

Su misión es asegurar que las líneas temporales sigan su curso predestinado, y evitar que cualquier anomalía temporal cause estragos en el equilibrio del multiverso.

La sede de la AVT se encuentra en un lugar fuera del tiempo y del espacio, donde los agentes supervisan y corrigen las líneas temporales. En ‘Deadpool & Wolverine’, Wade Wilson se encuentra en este lugar con el agente Paradox (Matthew MacFadyen) luego de ser secuestrado por los soldados de esta institución.

Matthew MacFadyen interpreta a Paradox. Imagen Marvel Studios.



En ‘Deadpool 2’, Wade causó varias disrupciones temporales al usar la máquina del tiempo de Cable para salvar a Vanessa y a sus amigos, lo que provocó que la corporación interviniera precisamente para eliminar esta anomalía y evitar que el multiverso colapsara.

¿Quién es Mr. Paradox y qué poderes tiene?

Uno de los personajes que llamó la atención en ‘Deadpool & Wolverine’ fue Mr. Paradox, un agente de la AVT encargado de reclutar a Deadpool para una misión especial.

Este personaje relativamente nuevo en el MCU, tiene una presencia limitada en los cómics de Marvel. Su aparición más destacada fue durante el juicio que la Autoridad de Variación Temporal (TVA) lleva a cabo contra She-Hulk.

En este evento, She-Hulk es acusada de alterar la línea temporal tras advertir a Hawkeye sobre su futura muerte. Mr. Paradox fue severo con She-Hulk y ordenó que su historia fuera eliminada.

En los cómics casi todos los integrantes de AVT tiene poderes que desafían la realidad. En el caso de Paradox es omnipresente (puede estar presente en todas partes simultáneamente).

Otro de los conceptos importantes que se mencionan en le filme dirigido por Shawn Levy es la sagrada línea temporal. Esta es la línea de tiempo principal del UCM, en la que se han desarrollado la mayoría de las películas y series desde ‘Iron Man’ (2008) hasta ‘The Marvels’ (2023) y ‘Echo’ (2024).

También conocida como Tierra-616, es la realidad donde Peter Parker tiene el rostro de Tom Holland, la Viuda Negra ha muerto, Iron Man se sacrificó para derrotar a Thanos, y donde Falcon asumió el legado del Capitán América.

Aquí es donde se puede entender la importancia de la AVT, pues ella se encarga de mantener esta línea temporal intacta y libre de desviaciones graves, pues las alteraciones significativas pueden llevar a la creación de nuevas variantes.

Deadpool y Wolverine se enfrentan a Cassandra Nova en el Vacío. Imagen Marvel Studios.



'

Deadpool & Wolverine': ¿qué son el Vacío y Alioth?

Cuando la AVT elimina una anomalía temporal, esta es enviada a un lugar conocido como el Vacío. Este es un páramo postapocalíptico situado al final del tiempo, donde se acumulan los restos de líneas temporales muertas y sus integrantes.

Aquí, todo lo que ha sido purgado por la AVT es consumido por Alioth, un monstruo gigantesco nebuloso en forma de dragón que elimina todo lo que se come.

Tal y como lo explicó Ravonna Renslayer en la serie de Loki cuando se destruye una realidad es imposible destruir toda la materia que la compone, por eso los guardianes la mueven a otro lugar donde no seguirá creciendo.

Allioth. Imagen Marvel Studio.



Por este motivo el Vació está ubicado en el final del tiempo porque de acuerdo con Ravonna esta línea aún se está escribiendo.

La aparición de esta agencia en la trama, así como el debut de personajes como Mr. Paradox ha enriquecido aún más el universo narrativo del MCU que con cada entrega presenta nuevos personajes e historias y prepara el terreno para extender aún más las historias plasmadas en lo cómics.