Las series y películas que llegan a Netflix en abril: hay desde clásicos hasta novedades

Netflix continúa ampliando su catálogo con películas y series clásicas y originales: estos son los estrenos de la plataforma para abril.

Películas que se estrenan en Netflix en abril 2024

‘La lista de Schindler’

La aclamada película de Steven Spielberg sobre Oskar Schindler, un empresario que salvó la vida de más de mil judíos durante el Holocausto.

Fecha de estreno en Netflix: 1 de abril.

Trilogía de ‘Un detective suelto en Hollywood’

Las tres películas de la saga protagonizada por Eddie Murphy como el detective Axel Foley, un policía de Detroit que se enfrenta a casos en Beverly Hills llegarán al servicio de ‘streaming’.

Disponibles a partir del 4 de abril.

‘La gran exclusiva’

Un drama basado en la historia real del equipo de mujeres de Newsnight que entrevistó al príncipe Andrew sobre su relación con Jeffrey Epstein.

Fecha de estreno en Netflix: 5 de abril.

'La gran exclusiva' Imagen Netflix

‘Pared con pared’

Una comedia romántica sobre una pianista que se ve obligada a interactuar con su vecino que no soporta el mínimo ruido.

Fecha de estreno en Netflix: 12 de abril.

‘Antz: Hormiguitaz’

Z, una hormiga obrera cansada de la monotonía, decide cambiar su destino y se embarca en una aventura para conquistar el corazón de la princesa Bala y, de paso, salvar a su colonia de una peligrosa amenaza.

Disponible en Netflix a partir del 16 de abril.

‘El Pájaro Loco se va de campamento’

El Pájaro Loco está listo para la diversión en el Campamento Woo Hoo. Sin embargo, la alegría se ve amenazada cuando un inspector aparece con la intención de clausurarlo. El Pájaro Loco y sus amigos deberán unirse para salvar su nuevo hogar.

Fecha de estreno en Netflix: 12 de abril.

‘El Padrino’

La legendaria película de Francis Ford Coppola sobre la familia Corleone y el mundo de la mafia.

Disponible en Netflix a partir del 15 de abril.

‘Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas’

La segunda parte de la épica espacial de Zack Snyder, que sigue la lucha de una joven guerrera contra un imperio tiránico.

Fecha de estreno en Netflix: 19 de abril.

'Rebel Moon parte dos' Imagen Netflix

‘Forrest Gump’

La historia inspiradora de un hombre con un corazón de oro que vive una serie de eventos extraordinarios.

Disponible en Netflix a partir del 22 de abril.

Series que se estrenan en Netflix en abril 2024

‘Sex and the City’

La icónica serie sobre las aventuras y desventuras amorosas de Carrie Bradshaw y sus amigas en Nueva York.

Disponible en Netflix a partir del 1 de abril.

‘Ripley’

Un thriller psicológico original de Netflix que sigue a Tom Ripley, un estafador que se ve envuelto en una trama de engaños y asesinatos.

Fecha de estreno: 4 de abril.

'Ripley' Imagen Netflix

‘Parasyte: Los grises’

Una serie de ciencia ficción que explora la lucha de la humanidad contra una nueva raza de parásitos que controlan cuerpos humanos.

Fecha de estreno en Netflix: 5 de abril.

‘Los guardaespíritus del bosque: Temporada 3’

Los guardianes del Parque Nacional Xus se enfrentan a nuevas aventuras. En esta temporada, aprenderán más sobre su cultura y su mundo mientras ayudan a nuevos amigos y enfrentan emocionantes desafíos.

Fecha de estreno en Netflix: 8 de abril.

‘Secuestro del vuelo 601’

Basada en hechos reales, esta serie narra la tensa situación que se vive durante el secuestro de un avión y el heroísmo de dos azafatas.

Fecha de estreno en Netflix:10 de abril.

‘Secuestro del vuelo 601’ Imagen Netflix

‘Good Times’

Una versión moderna y irreverente del clásico de la televisión, que sigue a una nueva generación de la familia Evans en su lucha por salir adelante.

Fecha de estreno en Netflix: 12 de abril.

‘Calle CoComelon: Temporada 2’

J. J., Bella, Cece, Cody y Nina regresan a la Calle CoComelon. En esta nueva temporada, la pandilla vivirá más momentos llenos de música, risas y aprendizaje.

Disponible a partir del 22 de abril.

‘Los detectives difuntos’

Una comedia paranormal sobre dos detectives fantasmas que ayudan a los vivos a resolver problemas paranormales.

Disponible en Netflix a partir del 25 de abril.

'Los detectives difuntos' Imagen Netflix

Documentales que se estrenan en Netflix en abril 2024

‘En equipo: El triplete del Manchester City’

Revive la temporada histórica 2022-23 del Manchester City, donde el equipo batió récords al conquistar la Premier League, la Copa de la FA y la Community Shield.

Disponible en Netflix a partir del 17 de abril.

‘Nuestro mundo lleno de vida’

Narrado por Cate Blanchett, este documental invita a un viaje fascinante por la naturaleza. Explora la inteligencia, el ingenio y las conexiones que existen entre los seres vivos, desde las criaturas más pequeñas hasta los animales más majestuosos.

Fecha de estreno en Netflix: 17 de abril.

‘Descifra tu salud: Los secretos del intestino’

Este documental informativo y ameno abre las puertas al fascinante mundo del sistema digestivo, explicando de manera clara y sencilla cómo funciona el intestino y por qué es tan importante para el bienestar general.

Fecha de estreno en Netflix: 26 de abril.