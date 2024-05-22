Las edades de los hermanos Bridgerton en las 3 temporadas de la serie (son más jóvenes de lo que crees)

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

'Bridgerton' es la serie del momento, gracias a su intrigante trama y a las escenas románticas que nos hacen creer en el amor. Aunque existen diversas dudas acerca del show, una de las más recurrentes es cuántos años tienen los hermanos a lo largo de las temporadas, y tenemos la respuesta.

Las edades de los hermanos Bridgerton en las tres temporadas de la serie

PUBLICIDAD

Anthony Bridgerton

El vizconde y primogénito de Edmund Bridgerton y Violet Ledger es el hermano mayor de la familia y desde la temporada 1 llamó la atención por su galanura. En el libro 'El Duque y yo' se menciona que Anthony tiene 29 años, al igual que su cuñado Simon Basset. Esto significa que para la segunda temporada, donde es el protagonista, tendría 30 años, y en la actual, 31.

El actor Jonathan Bailey, quien lo interpreta dentro de la serie, tenía 32 años cuando inició su rol en 'Bridgerton', así que su edad no estaba tan alejada de la que su personaje tenía en la literatura.

Jonathan Bailey´explicó que la regla en 'Bridgerton' al filmar escenas de sexo es que algo separe sus cuerpos. Imagen Liam Daniel/Netflix

Benedict Bridgerton

Este joven disfruta en las temporadas sociales con una presión mínima para contraer matrimonio, lo cual le da libertad para enfocarse en sus pasiones artísticas. De hecho, en los últimos capítulos se le ve teniendo un amorío con una guapa mujer viuda, aunque por el momento no se sabe si será su pareja en la serie o si su historia se apegará más a la versión escrita.

Los libros de Julia Quinn explican que Benedict nació en 1786, por lo cual en la primera temporada tendría 27 años, en la segunda 28 y finalmente, 29 en la tercera. De hecho, Luke Thompson, actor que interpreta a dicho personaje, también tenía 32 años cuando entró a 'Bridgerton', y lo curioso es que luce más joven.

Imagen Netflix

Colin

Bridgerton

El tercer hijo de la familia, Colin, nació en 1791 y en la primera temporada del show tiene tan solo 22 años, para la segunda 23 y en los nuevos capítulos de 'Bridgerton 3' resulta ser un joven de 24 años.

PUBLICIDAD

En la serie, a diferencia de Anthony, que se casó a los 32 años, él contrae matrimonio con Penélope a una edad más joven, lo cual puede considerarse extraño dentro del contexto de la Regencia.

Por su parte, el actor Luke Newton tiene actualmente 31 años, lo cual hace que en realidad interprete a alguien más joven en pantalla.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

Daphne Bridgerton

La joven aristócrata es la primera de su familia en casarse y lo hace con Simon Basset. En el libro 'El duque y yo' se especifica que ella tiene 21 años cuando ocurre su historia, por lo que en la temporada 1 tenía la misma edad, en la dos 22 años y en la tercera, donde su hermano Colin se enamora de Penélope, 23.

Resulta que la actriz Phoebe Dynevor, acaba de cumplir 29 años, es decir que también interpretó a un personaje más joven que ella.

Imagen Netflix

Eloise Bridgerton

Eloise es una joven londinense que nace en 1796 y esto significa que tiene 17 años cuando ocurrió la primera temporada del show, 18 en la segunda y 19 en la tercera.

Quizá este dato podría sorprenderte, ya que la intérprete británica Claudia Jessie, que tiene el papel desde el inicio de la serie, tiene 34 años, por lo cual da vida a una adolescente en el melodrama.

Bridgerton Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

Francesca Brigderton

Este personaje que ha tenido una mayor presencia en los nuevos episodios nació en 1797, lo que significa que en la primera temporada tiene 16 años, 17 para la segunda y 18 en la tercera.

Hannah Dodd es la actriz que fue elegida para sustituir a Ruby Stokes en 'Bridgerton 3' y en la vida real tiene 29 años, pero gracias a sus facciones, maquillaje y vestuario puede interpretar a alguien de mucho menor edad.

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) em "Bridgerton 3" Imagen Liam Daniel/Netflix

Gregory Bridgerton II

Nacido en 1801, Gregory tenía 12 años durante la primera temporada de 'Bridgerto

n' de acuerdo a los textos originales, 13 durante la segunda temporada y 14 durante la tercera temporada.

PUBLICIDAD

El actor que interpreta a Gregory, Will Tilson, nació en 2007 y actualmente tiene 17 años, pero su apariencia juvenil lo ha ayudado a disimular que es mucho más grande que su personaje.

Imagen Netflix

Hyacinth Bridgerton

Ella resulta ser la fémina más joven de los Bridgerton y por el momento sus apariciones son esporádicas en la serie, pero si esta decide llegar a mostrar todas las historias de amor de Julia Quinn, en la séptima podría llegar a ser la protagonista.

En la primera temporada tiene 10 años, ya que nace en 1803. En la segunda 11 y en 'Bridgerton 3' tiene 12. La actriz Florence Hunt, quien la interpreta en pantalla, actualmente tiene 17 años, dando así una diferencia de 5 años entre ella y Hyacinth.

Imagen Netflix