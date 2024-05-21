‘Bridgerton’: ¿Por qué las mangas de los vestidos de Cressida son tan grandes en la temporada 3?

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ trajo consigo un cambio de look para Penélope Featherington y Colin Bridgerton. Pero no solo los protagonistas de la historia llamaron la atención con sus atuendos. Múltiples fans notaron que Cressida Cowper, quien tiene un papel más relevante en esta entrega, lució vestidos mucho más grandes de tamaño. En su caso, como en los otros, la elección de vestuario tiene un significado oculto.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3' Imagen Netflix

¿Por qué Cressida Cowper tiene looks tan extravagantes en la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

El vestuario de Cressida Cowper en la tercera temporada de ‘Bridgerton’ ha cambiado significativamente. El elemento que más llama la atención son las mangas sobredimensionadas.

Estos detalles de vestuario no son solo una elección de moda, sino que también tienen un simbolismo oculto sobre su desarrollo de personaje en la nueva temporada, que busca explorar más de su historia y por qué se comporta de la manera que lo hace.

La experta en cultura pop Cat Quinn, citó al diseñador de vestuario John Glaser para explicar en un video que las mangas exageradas la hacen ver como un pájaro enjaulado.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3' Imagen Netflix



Esto, se exponencia aún más luego de que la vemos por primera vez en su casa, que ella misma describe como un mausoleo.

Jessica Madsen, la actriz que le da vida a Cressida Cowper en ‘Bridgerton’, comentó en una entrevista que la yuxtaposición entre el vestido rosa que su personaje usa dentro de su casa, notoriamente más oscura, le pareció “bastante divertida”.

'Bridgerton 3' Imagen Netflix



Por su parte, Erika Ökvist, maquillista principal de ‘Bridgerton’ comentó a ‘Fashionista’ que las mangas exageradas de Cressida también funcionan como “una armadura enorme” del personaje precisamente en la temporada en la que la vemos más vulnerable con el resto de la sociedad.

En la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, Cressida Cowper tendrá un look aún más extravagante

Si bien Cressida Cowper asombró con sus elecciones de vestuario en la más reciente entrega, la audiencia aún no ha visto lo más deslumbrante de su armario.

En diversas entrevistas, tanto John Glaser como Jessica Madsen han afirmado que el look más extravagante de la temporada será de la enemiga de Penelope Featherington y estará en los últimos episodios (sin revelar en cuál): “Está totalmente fuera de contexto para la época y el espectáculo. Lo sabrán cuando lo vean”, afirmó el diseñador de vestuario.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3' Imagen Netflix



Así, los fans no tienen más remedio que esperar a que el 13 de junio se estrene la segunda parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ para descubrir la imagen del personaje.