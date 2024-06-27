¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Video 'Bridgerton': Francesca, Eloise o Benedict, ¿quién será el protagonista de la temporada 4?

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ apenas concluyó, pero los fans ya ansían conocer más detalles de la cuarta entrega.

Sin duda, la gran pregunta en el aire es cuál de los hermanos aún solteros tomará la batuta en la serie de Netflix. Si bien los productores no han revelado quién será el siguiente protagonista, muchos televidentes ya tienen sus teorías y un nuevo detalle reforzaría una de ellas.

¿Quién será el protagonista de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

La segunda parte de la temporada 3 dejó abierta la posibilidad para que Francesca, Eloise o Benedict tomen el protagonismo de la siguiente entrega.

No obstante, muchos fans sugieren que la próxima historia se centrará en el segundo hermano. Todo, por un ‘easter egg’ en los últimos capítulos de ‘Bridgerton 3’. Cuando Benedict y Eloise se despiden, mencionan que se volverán a ver en la mascarada que año con año organiza su mamá. En los libros, se relata que Benedict conoce a su esposa en una de esas fiestas.

Esto, aunado al hecho de que al centrar la temporada 3 en la historia de amor de Colin y Penélope, la serie de Netflix se ‘saltó’ la de Benedict, que en las novelas de Julia Quinn es la tercera que se relata.

Detalles podrían indicar cómo será la esposa de Benedict en ‘Bridgerton 4’

En medio de las especulaciones de los fans, ‘Collider’ reportó que Netflix inició audiciones para un nuevo personaje de la siguiente temporada.

Según el medio, se describe como “un personaje importante recurrente”, que tendrá escenas desnudas y sexuales, “de entre 24 y 30 años de edad, valiente, infinitamente ingeniosa y con problemas para confiar en los demás”. Por estas características, muchos internautas han especulado que se podría tratar de Sophie, la futura esposa de Benedict.

Un detalle que resalta es que se pide que sea una mujer asiática. ‘Bridgerton’ se ha caracterizado por crear un mundo que abre las puertas a la diversidad, aunque, hasta el momento, las parejas de los Bridgerton solo han sido personas de color o blancas. En los libros, no se menciona que Sophie sea asiática.

Si bien el llamado de audición especifica que el personaje se llama Emily, ‘Collider’ señala que este podría ser una manera de despistar a los fans.

¿Cuándo se estrenará la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Tristemente, la espera por la continuación de la historia será larga. Jess Bronwell, guionista y showrunner de ‘Bridgerton’, estimó que tardarán 2 años en lanzar los siguientes episodios. Es decir, la temporada 4 de ‘Bridgerton’ llegaría en 2026.