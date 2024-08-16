¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Video Benedict Bridgerton y su historia de amor según los libros: ¿será la mejor?

'Bridgerton 3' fue todo un éxito al plasmar la historia de Penélope Featherington y Colin, la cual mantuvo a los espectadores al borde del sillón gracias a sus escenas de tensión romántica y los conflictos entre los personajes.

Si bien esta pareja ya tuvo su final feliz, ahora es el turno de otro hermano de vivir su historia de amor, por lo cual Netflix anunció que la cuarta temporada se centrará en Benedict Bridgerton, el segundo hijo mayor de la familia.

PUBLICIDAD

Con un video promocional publicado el pasado 23 de julio, se informó oficialmente que el actor Luke Thompson, quien interpreta al personaje, será el protagonista; sin embargo, no se mencionó nada acerca de quién tendría el papel de su interés romántico, Sophie Beckett, hasta hoy.

Yerin Ha, la actriz que será Sophie Beckett en 'Bridgerton': Su carrera

De acuerdo con el portal 'Variety', las audiciones ya se llevaron a cabo y la actriz australiana de 29 años Yerin Ha fue la seleccionada. Su carrera comenzó en 2016, y ha participado en diversas series como 'Halo' y 'Bad Behavior'.

Su próximo proyecto será participar en el show televisivo de HBO, 'Dune: La profecía', donde se explorará la antigua historia de las Bene Gesserit, personajes de suma importancia en la saga de ciencia ficción.

Imagen Netflix y Getty Images



Si los rumores son correctos, Yerin Ha probablemente estará grabando la serie junto a su coestrella Luke Thompson el próximo año, aunque hasta el momento, Netflix no ha confirmado nada al respecto.

El físico de la actriz causó debate en redes sociales

La noticia se ha esparcido en redes sociales y se volvió tendencia; sin embargo, también generó un intenso debate sobre si ella es la persona adecuada para interpretar a Sophie Beckett en la pantalla.

Una gran parte de la comunidad se mostró contenta por la supuesta elección, asegurando que ambos lucen bien juntos como pareja en la serie. No obstante, otros están totalmente en desacuerdo, argumentando que Yerin no se parece físicamente a Sophie, quien es descrita en las obras de la escritora Julia Quinn como una mujer de cabello rubio oscuro y rizado, además de grandes ojos verdes, mientras que Yerin tiene cabello y ojos negros.

PUBLICIDAD

A pesar de estos comentarios negativos, muchos destacaron que la serie ha hecho adaptaciones de los personajes en el pasado, por lo que no sería sorprendente que siguieran la misma línea para la nueva temporada.