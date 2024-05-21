¿En qué orden se casaron los hermanos Bridgerton? No fue por edades

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

La saga de los Bridgerton, escrita por Julia Quinn, ha cautivado a lectores en todo el mundo con su mezcla de romance y drama. La historia sigue a los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan el amor en la alta sociedad de Londres durante la época Regencia. Aunque Netflix solo ha mostrado el feliz final de dos de ellos hasta ahora, aquí podrás saber en qué año exactamente se casó cada uno según los libros.

Los matrimonios de los Bridgerton revelados en las páginas de Julia Quinn

Daphne Bridgerton

Tal como lo mostró la empresa de streaming, Daphne, se casa con el apuesto duque Hastings, Simon Basset. Ambos fingen que están comprometidos por conveniencia mutua, pero pronto comienzan a enamorarse y en 1813, año en el que Daphne fue presentada ante la reina como una mujer lista para el matrimonio, se casan.

En la primera temporada se desarrolló el amor de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page). <br> Imagen Liam Daniel / Netflix

Anthony Bridgerton

Al mantener un título de vizconde, Anthony desea encontrar una esposa perfecta. De acuerdo a la segunda temporada de Netflix, primero se fija en Edwina Sharma, una joven que es descrita por la reina como su "diamante de la temporada"; no obstante, el joven Bridgerton termina enamorándose de Kate Sharma.

Al final, admite sus sentimientos y en el libro 'El vizconde que me amó' se menciona que Anthony llega al altar en 1814, solo un año después que su hermana.

Temporada 2 'Bridgerton' Imagen Netflix

Benedict Bridgerton

A pesar de que la tercera temporada de Netflix mostrará que Colin se casará antes que Benedict, en el tomo de la saga 'Te doy mi corazón' se revela que de hecho Benedict es quien contraerá nupcias con Sophie Beckett en 1817.

Una de las razones para hacerlo tres años después de la última boda familiar es que su historia amorosa se desarrolla en un periodo más largo, pues es importante recordar que si bien Benedict conoce a su futura esposa en una fiesta de máscaras, él no lo sabía. Debido a los cambios de la empresa de streaming, posiblemente él podría ser el cuarto Bridgerton que se case, pero solo el tiempo lo dirá.

Benedict na segunda temporada de "Bridgerton" Imagen Liam Daniel/Netflix

Francesca Bridgerton

Te sorprenderá saber que esta joven miembro de los Bridgerton se casó con John Stirling en 1818, un año después que su hermano Benedict. Es importante resaltar que ella vuelve a contraer matrimonio por segunda vez en 1824, al morir John, con Michael Stirling, primo del difunto, quien siempre estuvo enamorado de Francesca.

Francesca Bridgerton Imagen Netflix

Colin Bridgerton

Actualmente su historia romántica es la más viral de Internet debido al estreno de la tecera temporada de la serie, la cual muestra cómo después de varios años, Colin se enamora de su mejor amiga Penélope Featherington, quien había estado siendo rechazada por los hombres de la alta sociedad.

En los libros de Julia Quinn se especifíca que ambos terminan casados en el año de 1824, específicamente cuando Colin tenía 33 y Penélope 28 años de edad. Lo mejor de todo es que en los próximos episodios de la serie que se estrenarán en junio podrémos ver seguramente esta romántica escena.

'Bridgerton'. Imagen Netflix

Eloise Bridgerton

La joven aristócrata que resaltaba por negarse a casarse por imposición social se va transformando a lo largo de los libros, pues justamente después de ver a Colin contrayendo matrimonio con su mejor amiga Penélope, ella desea lo mismo y deposita sus esperanzas en Sir Phillip, un hombre con quien mantiene contacto mediante cartas.

Después de conocerlo, convivir con él y cuidar a sus hijos gemelos, ella se enamora del ex viudo y por su parte, él corresponde sus sentimientos uniéndose sus vidas en matrimonio en el mismo año que su hermano, 1824.

Imagen Netflix

Hyacinth Bridgerton

La hermana más pequeña de los Bridgerton es presentada a su debido tiempo en la alta sociedad británica y termina destacando por su inteligencia y belleza. A pesar de que encuentra aburridos los bailes y nadie logra captar su atención, eso cambia al conocer a Gareth St. Clair, quien resulta ser el nieto de Lady Danbury y el mejor amigo de Gregory Bridgerton.

Para su suerte, este joven resultó ser su media naranja y para hacer formal la unión Gareth le pide a Anthony, hermano mayor de Hyacinth, permiso para casarse con ella, por lo cual lo hacen de manera oficial en 1825, cuando ella tiene solo 23 años.

Hyacinth Bridgerton libros vs serie Netflix Imagen Netflix / Imagen creada con IA

Gregory Bridgerton

En el octavo libro 'Buscando esposa', se narra cómo Gregory Bridgerton, el miembro más joven de la familia, se fija en una joven llamada Hermione Watson al asistir a una fiesta. La mejor amiga de la chica, Lucinda Abernathy, le promete ayuda para que él logre conquistarla.

Durante el proceso, Gregory se da cuenta de que realmente no tiene sentimientos por Hermione, sino por Lucy, pero para su mala suerte ella se compromete con alguien más. Con la idea de no perderla se interpone en dicha relación y lo logra, pues se casan en 1827. ¡Él es el joven Bridgerton con más hijos, pues termina con 9!