El árbol genealógico completo de los Bridgerton: Cuántos hijos tendrá cada hermano

La exitosa serie de Netflix, 'Bridgerton', nos sumerge en la alta sociedad londinense, donde los enredos amorosos y las intrigas familiares son los problemas más comunes. Para comprender mejor la historia de esta familia aristocrática, lo mejor es conocer su su árbol genealógico a detalle.

Árbol genealógico de los Bridgerton explicado

Los Bridgerton son una poderosa y antigua familia inglesa que ostenta el vizcondado Bridgerton desde hace nueve generaciones. Su linaje se remonta a Edmund, el 8º vizconde de Bridgerton, quien contrajo matrimonio con Violet Ledger. Juntos, tuvieron ocho hijos, cada uno con su papel único en la serie.

Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton Imagen NICK BRIGGS/NETFLIX

Anthony Bridgerton

Él resulta ser el mayor de los hermanos y, a causa de la muerte de su padre, se convierte en el líder de los Bridgerton y en el vizconde de la misma. Su historia ya fue plasmada en la temporada 2 de la serie, donde termina casándose con Kate Sharma tras permanecer en un triángulo amoroso. Aunque en la serie aún no se muestran sus hijos, resulta que tienen cuatro: Edmund, Miles, Charlotte y Mary, los cuales heredan el apellido de su padre.

En los libros Anthony Bridgerton y Kate Sharma tienen una importante escena que en la serie no se mostró. Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

Benedict Bridgerton

El segundo hijo de Edmund y Violet, a pesar de no mostrar un interés genuino por el matrimonio, cambia de opinión después de asistir a un baile de máscaras. Es en este evento donde conoce a una joven que le llama la atención a pesar de llevar puesto un antifaz. Se trata de Sophie Beckett, a quien se le ha comparado con el personaje de Cenicienta debido a su trágica historia.

Aunque su relación no se consolida de inmediato, eventualmente se casan y forman una familia. Tienen tres hijos y una hija: Charles, Alexander, William y Violet.

Imagen Netflix

Colin

Bridgerton

En la tercera temporada de 'Bridgerton0 de Netflix, veremos cómo el joven que es objeto de las miradas de las jóvenes debido a su atractivo termina enamorándose de su mejor amiga, Penélope Featherington, mientras la ayuda a encontrar esposo.

Siguiendo la trama de los libros de Julia Quinn, la pareja se da cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y deciden casarse. Años más tarde, dan la bienvenida a cuatro niños: Agatha, Tomas, Jane y George.

Luke Newton (Colin Bridgerton) e Nicola Coughlan (Penelope Featherington) em "Bridgerton 3" Imagen Liam Daniel/Netflix © 2023

Daphne Bridgerton

'El duque y yo' fue el libro que inició la famosa serie de Netflix en 2020, presentando a Daphne Bridgerton, la joven que entabló un apasionante y tumultuoso romance con Simon Basset, también conocido como el duque de Hastings. Aunque al principio parecían no entenderse, Simon lucha internamente con sus sentimientos y, tras una serie de eventos, acepta la devoción y amor que siente por Daphne.

Ambos crían a cinco hijos: Amelia, Belinda, Caroline, Edward y David. Este último apareció en la segunda temporada de 'Bridgerton', compartiendo momentos con toda su familia.

Serie 'Bridgerton' de Netflix Imagen Shondaland/Netflix

Eloise Bridgerton

Ella es la quinta hija de la familia Bridgerton y se caracteriza por su firme oposición al matrimonio, así como por rechazar las tradiciones impuestas a las mujeres durante la época de la Regencia. Sin embargo, sus ideas cambian drásticamente cuando conoce a Phillip Crane, quien logra respetar su independencia en lugar de intentar controlarla.

Después de contraer matrimonio en 1824, la pareja tiene tres hijos: Penélope Crane, cuyo nombre se inspira en su mejor amiga, Georgina Crane y Frederick Crane.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

Francesca Brigderton

Este personaje que busca esposo en la tercera temporada de 'Bridgerton' tiene una historia algo diferente a la de sus hermanos. Aunque inicialmente se casa con John Stirling, eventualmente se separa de él. En 1824, contrae matrimonio nuevamente, esta vez con Michael Stirling, con quien tiene dos hijos: John y Janet.

Imagen Netflix

Gregory Bridgerton II

El segundo miembro más joven de la familia Bridgerton tenía apenas 2 años cuando su padre falleció, dejándolo bajo el cuidado de su madre y sus hermanos mayores. En su vida amorosa, Gregory conoció a Lucy Abernathy y comenzó a cortejar a su amiga y compañera, Hermione Watson. Sin embargo, se enamoró de Lucy mientras ella estaba "oficialmente" comprometida con Lord Haselby.

Finalmente, interrumpió la ceremonia de boda y declaró su amor eterno por ella. Lucy aceptó su propuesta y se casaron. Tuvieron nueve hijos y se mudaron al campo de Inglaterra. De hecho, ¡fue el Bridgerton con más descendencia!

Imagen Netflix

Hyacinth Bridgerton

La joven nunca conoció a su padre, Edmund, quien falleció a causa de una alergia por picadura de abeja tres semanas antes de su nacimiento. A pesar de esta pérdida, es amada profundamente por su madre y sus hermanos mayores. Su nombre proviene de la flor favorita de Edmund, que simboliza un nuevo comienzo y esperanza.

Cuando es presentada en sociedad como una mujer lista para el matrimonio, la fortuna le sonríe, ya que se casa con Gareth, barón de St. Clair. Poco después de su matrimonio, la pareja tiene dos hijos, George e Isabella.

Imagen Netflix