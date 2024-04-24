'Bridgerton': Así es el romance de Benedict y Sophie, según los libros (¿lo veremos en la serie?)

Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

Los romances vividos por los jóvenes de la familia Bridgerton fueron plasmados en la serie de libros de Julia Quinn y en 2020 se llevaron a la pantalla en forma de serie, gracias a Netflix.

Las primeras dos temporadas se apegaron al orden de los libros, con las historias de Daphne y Anthony; no obstante, aunque se esperaba que la serie continuara con Benedict, los productores cambiaron los planes y la temporada 3 se basará en el cuarto libro (Colin y Penelope).

La historia de amor de Benedict y Sophie que omitió Netflix en 'Bridgerton 3'

De acuerdo con el orden de la saga, el tercero titulado 'An Offer from a Gentleman' (en español 'Te doy mi corazón') se centra en Benedict Bridgerton, pero la serie mostrará en su tercera temporada el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, aunque este pertenezca al cuarto libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'.

Este cambio resultó significativo para los seguidores de la obra literaria, ya que altera el orden fiel a los textos. De hecho, aunque Benedict ha aparecido en las dos primeras temporadas, no se ha mencionado nada sobre su vida amorosa y ahora, te la explicaremos.

Benedict es el segundo hijo de Violet Ledger y Edmund Bridgerton, y aunque inicialmente no estaba interesado en el matrimonio, todo cambia cuando conoce a una misteriosa mujer en un baile de máscaras organizado por su madre.

Como en un cuento de hadas, Benedict se enamora de Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood, quien oculta su rostro con un antifaz durante el evento. Temerosa, la joven se retira del lugar para evitar que su malvada madrastra, Araminta, la reconozca.

Imagen Netflix



Benedict le pregunta si puede volver a verla, pero ella jamás responde y se aleja del lugar. Dos años más tarde, ambos se reencuentran y, de acuerdo a la trama, Sophie trabajaba como empleada doméstica para entonces. Sin embargo, con el fin de ayudarla, Benedict logra que sirva en su casa, todo esto después de que ella lo ayudara cuando él enfermó.

Ambos comienzan a sentir una atracción inevitable y lo curioso es que Benedict no sabía que ella era la dama con quien había danzado en aquel baile de máscaras hasta que el secreto sale a la luz. Como resultado, se enamoran y se casan, después de que Sophie terminara en la cárcel debido a una trampa de su madrastra, lo que hace que por primera vez un Bridgerton se empareje con alguien de diferente clase social.

Sophie Beckett ha sido comparada con Cenicienta

Desde el lanzamiento del libro 'Te doy mi corazón', se ha comentado que la historia tiene un gran parecido con la historia de 'La Cenicienta', ya que Sophie tiene una malvada madrastra y conoce a su príncipe azul en un baile del cual sale corriendo.

Aunque se espera que el drama amoroso de Benedict y Sophie sea plasmado en la cuarta temporada, existe una fuerte teoría en Internet que contradice esta posibilidad. Argumentan que Netflix podría saltarse esta historia, dado que el personaje de Sophie nunca ha sido presentado en la serie.

Imagen Netflix y Copilot



¿A ti te gustaría ver el romance de Benedict y Sophie en la cuarta temporada? Dinos en los comentarios.