'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

La magia de ‘Bridgerton’ no consiste únicamente en crear un universo de romance con las puertas abiertas a la diversidad. En ocasiones, la serie de Netflix también ‘oculta’ una que otra realidad.

El personaje de Eloise es ejemplo de ello. Claudia Jessie, la actriz que lo interpreta, se valió de un conocido truco de la televisión para disimular que filmó la temporada 3 con la muñeca rota. Lo que quizás no todos los fans sepan es que hay otra gran parte de ella que la producción esconde en cada episodio.

Actriz de Eloise en ‘Bridgerton’ tiene un enorme tatuaje en la espalda

La intérprete de 34 años tiene la espalda tatuada. Y no se trata de una marca pequeña fácil de disimular, sino de un diseño bastante grande que requiere de mucho maquillaje para que no se vea en televisión.

'Bridgerton' Imagen Netflix



La revelación llegó a través de la maquillista Sophie Burton, quien compartió en Instagram las fotos del proceso para cubrir el tatuaje de Claudia Jessie. Si bien actualmente su perfil en la red social fue eliminado, mientras se mantuvo activo, los fans alcanzaron a guardar algunas de sus imágenes.

En estas, se puede observar que el primer paso para tapar el tatuaje de la actriz de Eloise es aplicar un corrector de un tono anaranjado para después unificar todo con el tono de piel de la intérprete.

En una entrevista con ‘The Guardian’, publicada en abril pasado, Jessie confirmó que tiene “muchos tatuajes, incluido uno ‘enorme’ en la espalda” que se hizo antes de dedicarse de manera profesional a la actuación, aunque no quiso detallar de qué son.

Así cubre el equipo de 'Bridgerton' el tatuaje de Claudia Jessie. Imagen Instagram

Claudia Jessie sufrió un accidente en el set de ‘Bridgerton’

En mayo pasado, la actriz reveló en una entrevista con Stephen Colbert que sufrió un accidente en los primeros días de rodaje de ‘Bridgerton 3’.

Según contó, para celebrar el retorno de la serie, hizo una patada alta en el aire frente a sus compañeros de elenco. Lo que no tomó en cuenta fue que su vestuario le jugaría una mala pasada: debido a que su falda no era muy amplia, cayó hacia atrás y sobre una de sus muñecas. Este movimiento provocó que se rompiera una parte del hueso de la muñeca.

Como parte de su recuperación, necesitaba un yeso. Para que este no se notara, la producción le creó unas “manguitas de verano”, esos accesorios con los que vemos a Eloise durante toda la temporada y que cubren sus manos.

'Bridgerton' Imagen Netflix