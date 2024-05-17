¿Quién es la mujer con la que Benedict tiene un romance en 'Bridgerton 3'? No es como en los libros

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

A pesar de que la tercera temporada de 'Bridgerton' se enfoca en el romance entre Colin y Penélope Featherington, hay otra historia que está llamando la atención del público: la de Benedict Bridgerton.

En el tercer libro de la saga 'Bridgerton', titulado 'Te doy mi corazón', el protagonista es el segundo hermano de la familia aristócrata. Sin embargo, Netflix decidió apostar por Colin y Penélope, lo cual supuso un giro importante. No obstante, la empresa no olvidó a este galán del todo, ya que introdujo un romance que podría modificar la trama original.

Antes de que sigas leyendo, toma en cuenta que este artículo contiene spoilers de la serie y los libros.

Lady Tilley Arnold, el nuevo personaje de 'Bridgerton 3' y su interés romántico con Benedict

En los nuevos capítulos de 'Bridgerton 3' se revela que los personajes asisten a una exhibición de un globo aerostático. Al arribar, Benedict se dedica a evadir a las jóvenes solteras y sus madres, quienes buscan captar su atención para que busque una esposa.

Aunque al principio no tiene éxito, logra entrar en una carpa donde el creador del globo está dando una explicación sobre el transporte. Benedict piensa que estará a salvo allí debido a que solo hay hombres, pero para su sorpresa, encuentra a una mujer, Lady Tilley Arnold.

Al intercambiar palabras, ella le menciona que es viuda y ambos bromean sin esfuerzo, lo cual llama la atención de Benedict al punto de querer cortejarla. Así, ambos comienzan a mantener relaciones sexuales a escondidas y, frente a la sociedad, fingen no conocerse para evitar sospechas sobre su romance.

Esto ha llevado a muchos a preguntarse si ella será su interés romántico en la serie y si llegarán al altar. Lo curioso es que Lady Tilley Arnold no aparece en los libros escritos por Julia Quinn.

"Enviudada a una edad temprana, disfruta de los privilegios y el poder que conlleva estar al mando del patrimonio de su exmarido, viviendo la vida en sus propios términos con independencia financiera y libertad sexual, es cómo la describió Netflix, de acuerdo al portal 'Deadline'.

¿Quién es la pareja de Benedict Bridgerton de acuerdo a los libros?

Aunque la serie da a entender que en los siguientes capítulos que se estrenarán en junio, Lady Tilley y Benedict mantendrán sus encuentros, por el momento su estatus es deconocido.

De acuerdo con los libros, Benedict se enamora de una mujer con antifaz en un baile de máscaras. A pesar de que intenta concretar una reunión con ella para conocer su identidad, fracasa. Poco después, se revela al lector que la dama en cuestión es Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood, que vive con su madrastra Araminta, quien la maltrata.

Al conocer su situación, Benedict la ayuda ofreciéndole trabajo como sirvienta en su casa, a lo cual ella acepta. En una ocasión, cuando el joven enferma, Sophie lo cuida con devoción. A partir de ese momento, ambos comienzan a sentir una fuerte atracción, aunque él desconoce que Sophie es la chica con quien habló en el baile de máscaras.

Poco después, se revela el secreto sobre la asistencia de Sophie al baile y su interacción con Benedict, lo que lleva a su compromiso como marido y mujer. Esta unión marca la primera vez que un Bridgerton se empareja con alguien de una clase social diferente. Al final, tienen tres hijos y una hija: Charles, Alexander, William y Violet.

La integración de Lady Tilley Arnold a la trama de 'Bridgerton 3' podría traer consigo una modificación a la historia de amor de Benedict, pero eso podrá confirmarse con el desarrollo de los siguientes episodios que estarán llegando en junio.