Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Video Bridgerton: Así hicieron las escenas candentes, ¡no creerás lo que Colin le hizo a Penélope detrás de cámaras!

La serie televisiva 'Bridgerton' nos ha mostrado escenas glamurosas que parecen salidas de un cuento de fantasía perfecto; no obstante, su rodaje no ha sido nada fácil, ya que hubo algunos accidentes que terminaron con algunos actores afectados. Aquí te explicamos algunos de esos incidentes.

Actores de 'Bridgerton' que sufrieron accidentes en las grabaciones de la serie

Nicola Coughlan golpeó a alguien tras perder el equilibrio

En 2020 se estrenó la primera temporada de 'Bridgerton' y, con su arrasador éxito, todos querían conocer a los actores que participaron en ella. Muchos dieron entrevistas narrando sus gratas experiencias en el set, pero Nicola Coughlan, la actriz que interpreta a Penélope Featherington, reveló que tuvo un accidente que afectó a una amiga cercana.

En una entrevista para el programa 'The Kelly Clarkson Show', Coughlan aseguró que en su primer día en el set se sentía muy nerviosa, ya que le pidieron usar tacones, zapatos con los cuales no estaba acostumbrada a caminar. Como era de esperarse, se cayó varias veces y, en una de esas caídas, terminó "apuñalando" accidentalmente a su amiga con una sombrilla.

"Estaba caminando y me caí tres veces y la tercera vez estaba sosteniendo una sombrilla que en la mano equivocada es un arma mortal. Caí hacia adelante y apuñalé a Claudia Jessie, quien interpreta a Eloise Bridgerton, en la mano y ella simplemente comenzó a caminar. sangrando. Desafortunadamente hubo un apuñalamiento el primer día y yo fui culpable. No estuvo bien".

Nicola Coughlan y Luke Newton tuvieron un accidente juntos

Las escenas eróticas son parte de 'Bridgerton' y te sorprenderá saber que en la tercera temporada, donde Nicola Coughlan y Luke Newton eran los protagonistas como Penélope y Colin, ocurrió un momento inesperado. Todo comenzó cuando ambos estaban grabando la escena donde la pareja tenía relaciones sexuales por primera vez en un sillón.

Todo marchaba a la perfección, pero de un momento a otro el mueble terminó con una pata rota, ya que no aguantó el peso y el movimiento de ambos. Esto hizo que el set entero terminara riéndose, y los actores lo tomaron con tal humor que hasta posaron con el sillón roto.

Claudia Jessie terminó con la muñeca rota

El pasado mes de mayo, la actriz británica reveló en una entrevista con Stephen Colbert que celebró el inicio de la tercera temporada con una patada al aire, pero su falda la hizo perder el equilibrio y cayó hacia atrás, lastimándose una de sus muñecas.

Aunque pensó que sería solo un dolor pasajero, comenzó a sentir un zumbido en el oído y notó que su muñeca realmente estaba rota, ya que uno de sus huesos se había separado. Este incidente la llevó al hospital y a usar un yeso, lo cual resultó ser un problema, ya que la férula no debía aparecer en pantalla.

Con ingenio, los productores optaron por cubrir sus muñecas con vestuario y utilería, lo cual explica por qué Eloise en ocasiones vestía ropa con mangas amplias y usaba abanicos para ocultar su muñeca.

El rey Jorge se rompió el tobillo

Corey Mylchreest es el actor que interpretó al rey Jorge en la serie 'Queen Charlotte', precuela de 'Bridgerton'. Durante el rodaje, enfrentó un gran reto, ya que a medio camino se rompió el tobillo y tuvo que usar una bota inmovilizadora para su recuperación.

Ante esta situación, una de las opciones fue grabarlo de la cintura para arriba en varios capítulos y evitar que caminara. Sin embargo, Corey decidió ponerse de pie en una de las escenas clave de la serie, cuando Jorge le confiesa su amor a Charlotte. Por varios minutos aguntó el dolor, y una vez que cortaron el rodaje uso de nuevo sus muletas.

