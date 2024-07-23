¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Video Benedict Bridgerton y su historia de amor según los libros: ¿será la mejor?

‘Bridgerton’ se había saltado la historia de amor de Benedict para contar la de Penélope y Colin en la temporada 3. Ahora Netflix le hará justicia, pues oficialmente él será el protagonista de la temporada 4.

Aunque hay varias dudas sobre este personaje, hay aún más sobre Sophie Beckett, la chica que en los libros de Julia Quinn se roba el corazón del segundo hermano Bridgerton.

‘Bridgerton’: ¿quién es Sophie y cómo conoce a Benedict?



En ‘Te doy mi corazón’ (‘An Offer from a Gentleman’), el libro de Julia Quinn que cuenta la historia de Benedict Bridgerton, Sophie Beckett es una empleada doméstica que no cumple en absoluto con los estándares de la alta sociedad londinense.

Ella es la hija ilegítima del difunto Conde de Penwood, y como una Cenicienta moderna, Sophie vive como criada al servicio de su madrastra y de sus dos insoportables hermanas.

Sophie conoce a Benedict en un baile de máscaras al que ella se infiltra. Bailan toda la noche y crece una conexión entre ambos, pero Sophie debe huir para evitar que su identidad sea revelada.

Sophie Beckett Imagen Julia Quinn Official Website

¿Cómo es la historia de amor de Sophie y Benedict Bridgerton?

Después del baile de máscaras Benedict queda completamente obsesionado con su chica misteriosa. Tiempo después sus caminos se vuelven a cruzar, pero Benedict Bridgerton no reconoce a Sophie, quien parece ser solo una empleada doméstica.

Luego de unos cuántos percances entre ambos, Benedict le ofrece a Sophie trabajo en la casa Bridgerton y ella acepta. Su unión va creciendo, hasta que el joven Bridgerton finalmente se da cuenta de que Sophie en realidad es la chica a la que tanto estuvo buscando.

Tras unas cuántas peleas, problemas con la madrastra de Sophie y la revelación de algunos secretos, Sophie y Benedict finalmente se casan y son felices juntos.

'Bridgerton' Imagen Netflix y Copilot

¿Sophie seguirá siendo mujer en la serie, o le cambiarán el sexo en ‘Bridgerton’?



A lo largo de ‘Bridgerton’ el arco argumental de Benedict Bridgerton ha sido uno de los más abiertos. Se ha involucrado sentimental y físicamente con varias mujeres, pero también ha mostrado atracción hacia otros hombres.

Por ello, muchos fans se han preguntado si en el futuro de la serie cambiarían el sexo de Sophie Beckett y la convertirían en un interés amoroso masculino en lugar de femenino, e incluso hubo una pista que alborotó a los fans.

No sería algo novedoso, pues ya cambiaron la historia de Francesca Bridgerton al convertir a Michael Sterling en Michaela.

A través de su cuenta oficial de X, Netflix reveló la sinopsis oficial de la temporada 4 protagonizada por Benedict, y aclaró de una vez por todas las dudas.

"A pesar de que tanto su hermano mayor como su hermano menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama de Plata en el baile de máscaras de su madre".



Con esta información Netflix dio a conocer que Sophie será “una dama” como en los libros. No solo eso, sino que la serie sí incluirá el baile de máscaras como el evento clave en la relación entre Sophie y Benedict.

Imagen Netflix

¿Quién podría interpretar a Sophie en ‘Bridgerton’ en la serie?

Aunque Netflix aún no anuncia de manera oficial quién dará vida a Sophie en ‘Bridgerton’, los fans ya están proponiendo a las actrices que ellos consideran mejor para el personaje.

Algunas de ellas son Sonoya Mizuno de ‘House of the Dragon’, Gemma Chan de ‘Crazy Rich Asioans’. También han mencionado a Mimi Keene de ‘Sex Education’ y a la actriz mexicana Fiona Palomo, aunque por el momento nada es seguro.