¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Video El significado oculto en la escena de las mariposas de ‘Bridgerton 3’: Tiene que ver con Penélope

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ está conectada con ‘Queen Charlotte’. Esto se hace evidente a través de la amistad de Lady Danbury y Lady Bridgerton, especialmente en los episodios finales.

Pero, ¿existe la posibilidad de que la más reciente entrega de la serie de Netflix también haya traído de vuelta a uno de los personajes más queridos del ‘spin-off’ centrado en la reina? Una escena puso de cabeza a los fans.

PUBLICIDAD

Advertencia: a partir de este momento, se revelan ‘spoilers’ de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ y de ‘Queen Charlotte’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

¿Reynolds de ‘Queen Charlotte’ apareció en la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

A pesar de tener que esperar dos años entre cada temporada de ‘Bridgerton’, en mayo de 2023, los fans de este mundo ficticio recibieron una sorpresa: el estreno del ‘spin-off’ ‘Queen Charlotte’.

Si bien la miniserie se centra en la historia de amor de la reina Charlotte y el rey George, también presenta el romance entre sus mayordomos, Brimsley y Reynolds.

Esa segunda trama dejó una pregunta sin resolver: ¿qué fue de Reynolds? Tras el estreno de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, los fans parecen haber encontrado una pista.

Serie de Netflix 'Queen Charlotte' Imagen Netflix



Todo sucede en el episodio final de la entrega, cuando la monarca revela quién es Lady Whistledown y Penélope se ve obligada a enfrentar sus acciones frente a la sociedad.

Un detalle que pasó desapercibido por la mayoría fue uno de los acompañantes de la reina. Aunque no se muestra en detalle, en algunas tomas se puede apreciar que se trata de un hombre alto y de cabello rubio.

Esos escasos vistazos bastaron para que algunos fans se preguntaran si se trataba de Reynolds, el fiel acompañante del rey Jorge, ya que comparte muchas características físicas. Adicionalmente, el guardia en cuestión se sitúa en la columna contigua a la de Brimsley.

Este es el personaje de la tercera temporada de 'Bridgerton' que los fans se preguntan si es Reynolds. Imagen Netflix



En redes sociales, cientos de seguidores de la serie de Netflix externaron sus impresiones al respecto. Por un lado, muchos encontraron el parecido con la versión joven, pero, por el otro, otros señalan que no podría ser Reynolds, ya que lleva un atuendo diferente al de Brimsley, y que el mayordomo se quedó a lado del rey.

PUBLICIDAD

De momento, ningún miembro del equipo creativo responsable de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ ha detallado quién es el personaje en cuestión.

¿Qué pasó con Reynolds de ‘Queen Charlotte’?

Como se mencionó previamente, ese es uno de los mayores misterios que dejó la miniserie. Hacia el final de la historia, apenas se muestra a Brismley bailando solo, en el lugar que antes compartía con Reynolds. En ningún momento se explica por qué ya no están juntos.

'Queen Charlotte' Imagen Netflix



El actor Hugh Sachs, quien interpreta la versión adulta del mayordomo de la reina Charlotte, parece tener una respuesta.

En mayo de 2023 reveló a ‘Vulture’ que, originalmente, sí había una escena en ‘Queen Charlotte’ que mostraba a Reynolds de adulto, pero fue eliminada: “Él (Reynolds) era el amor de su vida (de Brimsley) y, por alguna razón, no podían seguir juntos. Entonces, cuando se cruzaban en el pasillo en la escena eliminada, no era un momento tóxico. Debido al mundo en el que habitaban, ser gay todavía era un delito por el cual te podían ahorcar, y simplemente no era posible”.