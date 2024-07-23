'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Video La historia de Francesca en los libros vs la serie, ¿Michaela Sterling es importante en su futuro?

Netflix reveló que la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ y a tiene protagonista e historia de amor, se trata de nada menos que de Benedict (interpretado por Luke Thompson), el segundo hijo de la familia Bridgerton.

La plataforma de streaming hizo este anuncio a través de un breve clip que muestra un remix de escenas de la serie y culmina con un collage de Benedict. Este personaje, conocido por su espíritu artístico y su búsqueda de un propósito más allá de las expectativas sociales, le traerá una nueva dimensión a la historia.

Benedict es interpretado por el actor Luke Thompson. Imagen Netflix



En una entrevista con Variety, la productora ejecutiva Shonda Rhimes reveló que su intención era hacer, por lo menos, ocho temporadas, cada una dedicada a desarrollar la historia de amor de un hermano diferente.

“Todos van a tener su propia historia en cada temporada. Habrá una para cada uno de los Bridgerton”.



En la charla, afirmó que cada entrega preparará el terreno para la siguiente, enfocándose en los personajes secundarios que luego se convertirán en protagonistas.

“Tengo un plan muy específico de hacia dónde vamos en cada temporada. En cada una prepararemos el terreno para impulsar al protagonista siguiente entrega. Esto lo hemos planeado hasta la temporada 6 y parte de la 7”.



La showrunner Jess Brownell dijo a EW que Benedict es un personaje divertido y uno de los favoritos de los fans, y que están emocionados de explorar su historia de amor.

“Estamos muy emocionados, en las temporadas anteriores jugamos un poco con él, dejamos que se divirtiera (el personaje de Benedict), que explorara antes de enamorarse y comenzar a pensar en formar una familia”.

Según los libros, el interés amoroso de Benedict será Sophie. Imagen Neflix.

¿De quién se enamora Benedict en los libros de 'Bridgerton'?

PUBLICIDAD

Si la serie sigue la trama del tercer libro de la saga ‘Bridgerton’ de Julia Quinn, ‘An Offer From a Gentleman’ (Te doy mi corazón), el interés amoroso de Benedict será Sophie Beckett.

La historia de Sophie y Benedict tiene un toque muy al estilo de Cenicienta: Sophie, disfrazada de reina, acude al baile más importante de Londres y llama la atención de Benedict. Pero tras la fiesta, vuelve a su dura realidad de sirvienta. La trama se complica cuando Sophie entra a trabajar en la casa de Benedict, quien no la reconoce como la dama del baile.

Benedict Bridgerton ha sido hasta ahora un personaje secundario, conocido por su talento artístico y su búsqueda de un propósito más allá de las expectativas de su familia y la sociedad.

Benedict Bridgerton. Imagen Netflix.

Su historia de amor con Sophie promete explorar su carácter en profundidad y mostrar su lucha interna entre el deber y el deseo, así como su evolución personal. Hasta ahora, los fans lo han visto como un hombre de espíritu libre, y esta temporada podría mostrar cómo enfrentará los desafíos amorosos y las expectativas sociales.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Bridgerton’?



Aunque Netflix no ha anunciado una fecha oficial de estreno, se especula que las grabaciones comenzarán en septiembre de 2024.

Si seguimos los patrones de producción y estreno de las temporadas anteriores, es probable que la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ llegue a la plataforma de streaming en 2026.

Jess Brownell ha mencionado en diversas entrevistas a medios especializados que cada temporada tarda alrededor de ocho meses en filmarse, más el tiempo adicional necesario para la edición y el doblaje a múltiples idiomas.