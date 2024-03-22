Actores infantiles

¿Qué fue de Dan Schneider, productor denunciado en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

El documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ destapa los malos tratos de Dan Schneider al equipo creativo y actores infantiles de las series de Nickelodeon que creó: ¿cuál fue su última producción y qué pasó con él?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV': las revelaciones más fuertes del documental sobre niños actores

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ destapó una polémica alrededor de Dan Schneider. Desde finales de los 90 y hasta 2018, la audiencia infantil y juvenil de Nickelodeon lo conocía como el creador (a veces productor, otras, guionista) de populares series de comedia como ‘Kenan & Kel’, ‘The Amanda Show’, ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’, entre otros, pero, en los sets de filmación, el equipo creativo y actores infantiles vivieron una historia oscura con él, de la que se da cuenta en la serie documental.

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ destapa problemas de actores infantiles de Nickelodeon

PUBLICIDAD

El pasado 17 de marzo, se estrenó en Estados Unidos el documental que, a lo largo de 4 episodios, revela lo problemático que era el ambiente laboral en los sets de Nickelodeon y que lo mismo afectaba a sus estrellas infantiles que a guionistas, camarógrafos y equipo extendido.

La serie pone especial énfasis en el comportamiento de Dan Schneider, creador de populares programas como ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’ o ‘The Amanda Show’, a quien se le señala de hacer comentarios misóginos en la sala de guionistas, tener una conducta sexual inapropiada hacia algunos miembros del equipo e incluir comentarios o chistes sexuales en programas infantiles.

Dan Schneider
Dan Schneider
Imagen Getty Images

¿Cuál fue la última serie de Dan Schneider?

Más sobre Actores infantiles

¿Recuerdas a Shawn de 'Aprendiendo a vivir'? El actor ya tiene 44 años y luce guapísimo (fotos)
3 mins

¿Recuerdas a Shawn de 'Aprendiendo a vivir'? El actor ya tiene 44 años y luce guapísimo (fotos)

Cine y Series
Los hechiceros de Waverly Place' regresa tras 12 años: fotos y fecha de estreno de la nueva serie
3 mins

Los hechiceros de Waverly Place' regresa tras 12 años: fotos y fecha de estreno de la nueva serie

Cine y Series
Elenco de ‘Papá por siempre’ se reúne a 10 años de la muerte de Robin Williams, ¿qué fue de ellos?
2 mins

Elenco de ‘Papá por siempre’ se reúne a 10 años de la muerte de Robin Williams, ¿qué fue de ellos?

Cine y Series
¿Qué fue de la niña que salió en ‘Mundo acuático’? Ya tiene 39 años y seguro no la reconocerás
2 mins

¿Qué fue de la niña que salió en ‘Mundo acuático’? Ya tiene 39 años y seguro no la reconocerás

Cine y Series
'Quiet on Set': ¿Por qué uno de los participantes abandonó el documental a media entrevista?
3 mins

'Quiet on Set': ¿Por qué uno de los participantes abandonó el documental a media entrevista?

Cine y Series
Escenas perturbadoras de programas infantiles: no podrás verlas igual después de 'Quiet on set'
3:33

Escenas perturbadoras de programas infantiles: no podrás verlas igual después de 'Quiet on set'

Cine y Series
Actor de 'Drake & Josh' tuvo un trágico final: internautas lo recuerdan tras 'Quiet on Set'
3 mins

Actor de 'Drake & Josh' tuvo un trágico final: internautas lo recuerdan tras 'Quiet on Set'

Cine y Series
Frankie Muniz no apareció en todos los capítulos de 'Malcom el de en medio' por una polémica razón
3 mins

Frankie Muniz no apareció en todos los capítulos de 'Malcom el de en medio' por una polémica razón

Cine y Series
¿Por qué Amanda Bynes no habló de Dan Schneider en el polémico documental ‘Quiet On Set’?
3 mins

¿Por qué Amanda Bynes no habló de Dan Schneider en el polémico documental ‘Quiet On Set’?

Cine y Series
'Spencer' habría protegido a los chicos de 'iCarly' de Dan Schneider: fans dicen es un héroe sin capa
3 mins

'Spencer' habría protegido a los chicos de 'iCarly' de Dan Schneider: fans dicen es un héroe sin capa

Cine y Series

Fue en 2018 cuando Nickelodeon cortó sus relaciones laborales con el productor. En aquel momento, Dan Schneider se desempeñaba como creador de ‘Game Shakers’. La serie fue cancelada luego de tres temporadas.

‘Henry Danger’ era otra de sus producciones del momento. Esa continuó un par de años sin el productor a la cabeza.

Desde ese momento, ‘Dealine’ especuló que su salida habría tenido que ver con problemas de conducta en el set.

'Game Shakers' fue la última serie de Dan Schneider para Nickelodeon.
'Game Shakers' fue la última serie de Dan Schneider para Nickelodeon.
Imagen Nickelodeon Productions/Schneider's Bakery

¿Qué pasó con Dan Schneider tras su salida de Nickelodeon?

Lo cierto es que el exproductor de Nickelodeon no se ha alejado del todo del mundo del entretenimiento.

Tras su salida de la productora en 2018, Dan Schneider se “tomó un descanso para ocuparse de cosas que había dejado en el camino durante décadas”, según dijo en una entrevista de 2021 a ‘The New York Times’. En esa conversación también afirmó que había escrito el episodio piloto de un proyecto “ambicioso y muy diferente” y que había vendido a otra productora.

Dan Schneider
Dan Schneider
Imagen Getty Images


Si bien dicho piloto no ha visto la luz, ha retomado otros proyectos que le trajeron fama, como los ‘reboots’ de ‘iCarly’, ‘Zoey 101’ (‘Zoey 102’), ‘Good Burger’ (‘Good Burger 2’) o ‘Henry Danger’ (‘Danger Force’), en los que se le acredita como creador o guionista.

PUBLICIDAD

En respuesta a ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, Dan Schneider reapareció frente a las cámaras: publicó en su canal de Youtube una entrevista con el actor BooG!e, Bobby Bowman (quien apareció en ‘iCarly’), hablando de las acusaciones que se le hicieron en el documental.

¿Dónde ver ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

En Estados Unidos, la serie documental ya está disponible en HBO MAX. En México, la misma plataforma la ofrecerá en su catálogo, aunque por el momento aún no se ha anunciado su fecha de estreno.

‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV'
‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV'
Imagen Sony Pictures Television


¿Qué piensas sobre el comportamiento de Dan Schneider en sus producciones? Escribe tu opinión en los comentarios.

Relacionados:
Actores infantilesDrake BellNickelodeonSeriesDocumentalesTelevisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD