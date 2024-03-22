¿Qué fue de Dan Schneider, productor denunciado en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

Video 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV': las revelaciones más fuertes del documental sobre niños actores

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ destapó una polémica alrededor de Dan Schneider. Desde finales de los 90 y hasta 2018, la audiencia infantil y juvenil de Nickelodeon lo conocía como el creador (a veces productor, otras, guionista) de populares series de comedia como ‘Kenan & Kel’, ‘The Amanda Show’, ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’, entre otros, pero, en los sets de filmación, el equipo creativo y actores infantiles vivieron una historia oscura con él, de la que se da cuenta en la serie documental.

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ destapa problemas de actores infantiles de Nickelodeon

El pasado 17 de marzo, se estrenó en Estados Unidos el documental que, a lo largo de 4 episodios, revela lo problemático que era el ambiente laboral en los sets de Nickelodeon y que lo mismo afectaba a sus estrellas infantiles que a guionistas, camarógrafos y equipo extendido.

La serie pone especial énfasis en el comportamiento de Dan Schneider, creador de populares programas como ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’ o ‘The Amanda Show’, a quien se le señala de hacer comentarios misóginos en la sala de guionistas, tener una conducta sexual inapropiada hacia algunos miembros del equipo e incluir comentarios o chistes sexuales en programas infantiles.

¿Cuál fue la última serie de Dan Schneider?

Fue en 2018 cuando Nickelodeon cortó sus relaciones laborales con el productor. En aquel momento, Dan Schneider se desempeñaba como creador de ‘Game Shakers’. La serie fue cancelada luego de tres temporadas.

‘Henry Danger’ era otra de sus producciones del momento. Esa continuó un par de años sin el productor a la cabeza.

Desde ese momento, ‘Dealine’ especuló que su salida habría tenido que ver con problemas de conducta en el set.

¿Qué pasó con Dan Schneider tras su salida de Nickelodeon?

Lo cierto es que el exproductor de Nickelodeon no se ha alejado del todo del mundo del entretenimiento.

Tras su salida de la productora en 2018, Dan Schneider se “tomó un descanso para ocuparse de cosas que había dejado en el camino durante décadas”, según dijo en una entrevista de 2021 a ‘The New York Times’. En esa conversación también afirmó que había escrito el episodio piloto de un proyecto “ambicioso y muy diferente” y que había vendido a otra productora.

Si bien dicho piloto no ha visto la luz, ha retomado otros proyectos que le trajeron fama, como los ‘reboots’ de ‘iCarly’, ‘Zoey 101’ (‘Zoey 102’), ‘Good Burger’ (‘Good Burger 2’) o ‘Henry Danger’ (‘Danger Force’), en los que se le acredita como creador o guionista.

En respuesta a ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, Dan Schneider reapareció frente a las cámaras: publicó en su canal de Youtube una entrevista con el actor BooG!e, Bobby Bowman (quien apareció en ‘iCarly’), hablando de las acusaciones que se le hicieron en el documental.

¿Dónde ver ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

En Estados Unidos, la serie documental ya está disponible en HBO MAX. En México, la misma plataforma la ofrecerá en su catálogo, aunque por el momento aún no se ha anunciado su fecha de estreno.

