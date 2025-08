'Quiet on Set': ¿Por qué uno de los participantes abandonó el documental a media entrevista?

Marc Summers fue presentador del programa ‘Double Dare’ de 1986 y 1993, lo que lo convirtió en una de las figuras más recordadas de Nickelodeon en esos años. En el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ tuvo una breve participación, en la que relata aspectos positivos de su paso por la productora, pero que termina abruptamente cuando él se levanta de su silla y abandona la entrevista en cuestión.

Entrevistado de ‘Quiet on Set’ revela por qué abandonó el documental

En una reciente conversación en 'Elvis Duran and the Morning Show’, Summers destapó sus razones para dejar el documental: cuando aceptó participar en ‘Quiet on Set’, desconocía que el tema central serían los abusos de Dan Schneider en programas de Nickelodeon. Por eso, se cuestiona la “ética” de la producción.

“Me engañaron y me atacaron. Nunca me dijeron de qué se trataba realmente este documental”, aseguró.

Marc Summers acusó a 'Quiet on Set' de "mentirle". Imagen Getty Images



“Me preguntaron qué opinaba de ‘Nick’ y al principio del documental solo aparezco diciendo cosas positivas. [...] Me mostraron un video con contenido que no podía creer que se hubiera emitido en Nickelodeon y dije: ‘Detengamos la grabación aquí mismo. ¿Qué estamos haciendo?’”, añadió.

Cuando le informaron que el documental buscaba destapar los malos tratos de Dan Schneider, así como el abuso que sufrió Drake Bell, desistió: “Me fui”.

No obstante, la producción de ‘Quiet on Set’ nunca apagó las cámaras, acusó el entrevistado: “Me mintieron al respecto, [...] grabaron con cuando me estaban emboscando”.

En ese sentido, Marc Summers considera que “tenemos un problema ético”.

‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV' Imagen Sony Pictures Television



El exconductor de Nickelodeon resaltó que nunca conoció a Schneider ya que su programa terminó antes de que el productor ganara poder en la televisora: “Esa gente llegó después y se apoderó de nuestros estudios. Nunca conocí a ese hombre, no tengo idea de nada de eso".

Señaló que solo conoce a Kenan Thompson (de 'Kenan and Kel') “porque hemos trabajado juntos” en otros proyectos.

Sobre qué acciones tomará con respecto al “problema ético” que tiene con ‘Quier on Set’, Summers solo mencionó que "recibirán una llamada telefónica a las 3 en punto".

‘Quiet on Set’ tendrá un capítulo extra: ¿de qué tratará?

Tras el impacto que tuvieron los primeros cuatro episodios del documental, ID y Max lanzarán el próximo 7 de abril una entrega más.

En el quinto episodio del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' se presentan nuevas entrevistas con Drake Bell, protagonista de ‘Drake & Josh’, Giovonnie Samuels de ‘All That’, y Bryan Christopher Hearne, quien también participó en ‘All That’. Además, Shane Lyons, otro exactor de ‘All That’, hará su primera aparición.

En el nuevo episodio, la periodista Soledad O'Brien moderará una conversación grupal en la que los participantes podrán responder a las revelaciones de los primeros cuatro episodios y discutir cómo la industria del entretenimiento puede mejorar la seguridad de los actores jóvenes.

¿Dónde ver el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

La serie documental se puede ver en ‘MAX’, la plataforma de streaming de HBO, aunque solo en Estados Unidos. Aún no se ha anunciado cuándo estará disponible en México u otros países.