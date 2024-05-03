Elenco de ‘Papá por siempre’ se reúne a 10 años de la muerte de Robin Williams, ¿qué fue de ellos?
Mara Wilson, Lisa Jakub y Matthew Lawrence, quienes interpretaron a los hijos de Robin Williams en ‘Papá por siempre’, se reunieron para conmemorar 31 años de la película y el décimo aniversario luctuoso del actor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Hace una década, el mundo perdió a uno de los comediantes y actores más queridos: Robin Williams. Su legado sigue vivo en películas icónicas como ‘Papá por siempre’, ‘Jumanji’ y ‘Aladín’ (en su versión en inglés).
E
enco de ‘Papá por siempre’ se reencuentra y comparte tierna foto
La comedia ‘Papá por siempre’ (‘Mrs. Doubtfire’ en Estados Unidos) nos hizo reír y emocionarnos al seguir la historia de Daniel Hillard, quien tras separarse de su esposa se hace pasar por una niñera de la tercera edad para pasar más tiempo con sus hijos. La película también contó con las actuaciones de Sally Field, Pierce Brosnan, y tres jóvenes talentosos: Mara Wilson, Lisa Jakub, y Matthew Lawrence.
Diez años después de la trágica muerte de Robin Williams, parte de este elenco se reunió y compartió una tierna imagen en redes sociales.
Mara Wilson, quien también protagonizó ‘Matilda’, publicó fotos junto a Lisa Jakub y Matthew Lawrence en su cuenta de Instagram. Estos tres actores interpretaron a los hijos de Daniel (Williams) en la película.
“Estoy tan contenta que en un solo fin de semana fui a San Francisco y me reuní con mis hermanos de ‘Papá por siempre’”, expresó.
El motivo de su reunión fue para participar con sus compañeros de reparto en el podcast ‘Brotherly Love’, donde compartieron anécdotas de la filmación, el cual se estrenó este viernes 3 de mayo.
¿Qué fue de los niños de ‘Papá por siempre’?
Tras aparecer en ‘Papá por siempre’, Mara Wilson protagonizó ‘Matilda’, uno de los clásicos de los años noventa junto a Danny DeVito.
Mara se alejó de la actuación por un tiempo y ha participado en algunos proyectos prestando su voz, como en ‘BoJack Horseman’ (2016) y ‘Big Hero 6: The Series’ (2018-2019), dedicándose a su carrera como escritora.
Lisa Jakub, quien interpretó a Lydia Hillard, trabajó como actriz hasta el año 2000, dedicándose a escribir y dar conferencias. Además, imparte clases de yoga y meditación para su sitio Blue Mala, que se concentra en mejorar la salud mental.
Mientras que Matthew Lawrence, quien encarnó a Chris Hillard, continúa trabajando como actor y en 2022 se matriculó en la Universidad del Sur de California.